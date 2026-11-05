Чуждестранни съдии ще свирят в Първа лига

Клубовете от Първа лига ще могат да заявяват чуждестранни съдии за свои мачове. Новото правило трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 година, като ще може да се прилага още през настоящия сезон. Решението е взето лично от президента на Българския футболен съюз Георги Иванов, съобщи БГНЕС. Предложението обаче все още не е окончателно, тъй като предстои да бъде разгледано и прието от Изпълнителния комитет на БФС.

Клубът, който иска мачът му да бъде ръководен от чуждестранна съдийска бригада, ще трябва да подаде заявление най-малко 30 дни преди срещата. Самото искане няма да е достатъчно. За назначаването ще бъде необходимо и съгласието на другия участващ отбор, което изключва възможността един клуб едностранно да наложи избора си.

Разходите за реферите от чужбина ще бъдат за сметка на клуба, отправил заявката. Това ще важи независимо дали отборът е домакин или гост. Така финансовата отговорност ще остане изцяло на страната, която поиска промяната в съдийската бригада.

Промяната следва заявка на Георги Иванов от септември, когато той коментира работата на Съдийската комисия и възможните мерки при нови проблеми с реферите.„Ако съдиите не се справят, наистина ще прибегнем до този вариант – да използваме чуждестранни съдии.“

Тогава президентът на БФС подчерта и че клубовете не могат да избират кой български съдия да ръководи мачовете им, тъй като назначенията са отговорност на Съдийската комисия.

Ако Изпълкомът одобри предложението, новият механизъм ще започне да действа в разгара на сезон 2026/2027. На този етап няма обявени конкретни мачове или чуждестранни съдийски екипи, които да бъдат назначени по процедурата.