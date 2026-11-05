Левски и Ягелония обявиха титулярите за мача в София

Левски и Ягелония обявиха стартовите си състави за двубоя от четвъртия кръг на основния етап на Лига Европа. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ започва в 19:45 часа, а главен съдия ще бъде албанецът Енея Йорги.

Шампионът Левски се завръща пред собствена публика след шест поредни гостувания във всички турнири. Под ръководството на Хулио Веласкес домакините започват със Светослав Вуцов на вратата. В защита са Алдаир, капитанът Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Майкон.

Марко Груич и Мехди Мубарик ще действат в средата на терена, а пред тях са Сержиньо и Мазир Сула. В атаката на „сините“ започват Рейналдо и Евертон Бала.

Полският тим излиза със Славомир Абрамович на вратата. Пред него са Родриго Консейсао, Душан Стоянович, Апостолос Константопулос и Гийерме Монтоя.

Капитанът Тарас Романчук е в средата на терена заедно с Хесус Имас и Анерс Клинг. Джереми Агбонфило, Ник Прелец и Кайетан Шмит оформят офанзивната линия на Ягелония.

Мачът е ключов за европейското участие на Левски през сезона. Срещата в София е първата от шест последователни гостувания, след която отборът отново ще играе пред своите привърженици.