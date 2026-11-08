Новини
Спорт »
Световен футбол »
Съндърланд приема Челси в мач от 10-ия кръг на Висшата лига

Съндърланд приема Челси в мач от 10-ия кръг на Висшата лига

8 Ноември, 2026 08:40 472 0

  • съндърланд-
  • челси-
  • висша лига-
  • премиър лийг-
  • стейдиъм ъф лайт

Двубоят на „Стейдиъм ъф Лайт“ започва в 16:00 часа българско време. Челси е четвърти, а домакините търсят край на серията от пет загуби в шест мача

Съндърланд приема Челси в мач от 10-ия кръг на Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съндърланд приема Челси днес от 16:00 часа българско време в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Срещата на „Стейдиъм ъф Лайт“ е с начален час 14:00 по Гринуич и е последната за двата отбора преди международната пауза.

Челси влиза в двубоя от четвърто място с 16 точки след първите девет кръга. Лондончани спечелиха последния си шампионатен мач с 2:0 срещу Манчестър Юнайтед и при нов успех могат да се изкачат до трета позиция, ако Брайтън не победи Брентфорд. Това е посочено в предварителния анализ на Челси за срещата.

Съндърланд е на дъното на класирането, на две точки от спасителната зона. Отборът няма победа в първенството от август и е загубил пет от последните си шест мача във Висшата лига. В четвъртък тимът отстъпи с 0:2 у дома на Динамо Загреб в Лига Европа, като треньорът Режис льо Бри ротира шестима от футболистите, започнали при загубата с 1:3 от Ковънтри.

Проблеми със съставите

Челси ще бъде без Жоао Педро, Жорел Хато и Максенс Лакроа до края на предстоящата международна пауза. Участието на Мойсес Кайседо и вратаря Емилиано Мартинес ще бъде решено след последната тренировка преди мача. Мениджърът на Челси Хаби Алонсо заяви, че Мартинес тренира добре, но окончателното решение ще бъде взето в деня на срещата.

За домакините Норди Мукиеле може да се завърне в стартовия състав след кратко отсъствие. Съндърланд ще разчита и на домакинския фактор, след като през миналия сезон постигна две победи с по 2:1 срещу Челси — на „Стамфорд Бридж“ и на „Стейдиъм ъф Лайт“.

„Ще дадем най-добрата версия на Съндърланд, за да победим Челси. Съперникът е силен. Това ще бъде голямо предизвикателство, но точно такива мачове харесваме“, каза Режис льо Бри преди двубоя.

Мачът е преместен от първоначално планираната дата 7 ноември заради участието на Съндърланд в Лига Европа в четвъртък. След паузата за националните отбори Съндърланд ще гостува на Астън Вила, а Челси ще приеме Лийдс на 21 ноември.

Източници: skysports.com, theguardian.com, tntsports.co.uk


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове