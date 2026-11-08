Съндърланд приема Челси в мач от 10-ия кръг на Висшата лига

Съндърланд приема Челси днес от 16:00 часа българско време в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Срещата на „Стейдиъм ъф Лайт“ е с начален час 14:00 по Гринуич и е последната за двата отбора преди международната пауза.

Челси влиза в двубоя от четвърто място с 16 точки след първите девет кръга. Лондончани спечелиха последния си шампионатен мач с 2:0 срещу Манчестър Юнайтед и при нов успех могат да се изкачат до трета позиция, ако Брайтън не победи Брентфорд. Това е посочено в предварителния анализ на Челси за срещата.

Съндърланд е на дъното на класирането, на две точки от спасителната зона. Отборът няма победа в първенството от август и е загубил пет от последните си шест мача във Висшата лига. В четвъртък тимът отстъпи с 0:2 у дома на Динамо Загреб в Лига Европа, като треньорът Режис льо Бри ротира шестима от футболистите, започнали при загубата с 1:3 от Ковънтри.

Проблеми със съставите

Челси ще бъде без Жоао Педро, Жорел Хато и Максенс Лакроа до края на предстоящата международна пауза. Участието на Мойсес Кайседо и вратаря Емилиано Мартинес ще бъде решено след последната тренировка преди мача. Мениджърът на Челси Хаби Алонсо заяви, че Мартинес тренира добре, но окончателното решение ще бъде взето в деня на срещата.

За домакините Норди Мукиеле може да се завърне в стартовия състав след кратко отсъствие. Съндърланд ще разчита и на домакинския фактор, след като през миналия сезон постигна две победи с по 2:1 срещу Челси — на „Стамфорд Бридж“ и на „Стейдиъм ъф Лайт“.

„Ще дадем най-добрата версия на Съндърланд, за да победим Челси. Съперникът е силен. Това ще бъде голямо предизвикателство, но точно такива мачове харесваме“, каза Режис льо Бри преди двубоя.

Мачът е преместен от първоначално планираната дата 7 ноември заради участието на Съндърланд в Лига Европа в четвъртък. След паузата за националните отбори Съндърланд ще гостува на Астън Вила, а Челси ще приеме Лийдс на 21 ноември.

Източници: skysports.com, theguardian.com, tntsports.co.uk