VVV GROUP и BYD Energy Storage подписаха Меморандум за разбирателство, с който започва проучване на възможности за сътрудничество в съхранението на енергия, индустрията и транспорта. Документът е подписан в централата на BYD в Шънджън, Китай, от д-р инж. Иван Вутов, основател и член на Съвета на директорите на VVV GROUP, и Тери Ян, директор на Overseas Center на BYD Energy Storage.

Споразумението не обявява конкретна инвестиция, стойност на сделка или срок за реализация на проект. То създава рамка, в която двете компании ще оценяват възможности за съвместна работа в България и Югоизточна Европа.

Обхватът включва енергетика, индустрия и доставки

Сред обсъжданите направления са енергийни проекти и системи за съхранение, индустриално оборудване, международна търговия със суровини и развитие на вериги за доставки. Като възможни сфери на приложение са посочени минното дело, строителството, автомобилната индустрия и промишлеността.

VVV GROUP обединява дружества, които работят в международната търговия и доставките, възобновяемата енергия, суровините и природните ресурси. В групата влизат VVV NEXT GEN STORAGE, VVV COMMODITIES & RESOURCES, VVV QUANTUM ENERGY и GEOTRADING.

Така потенциалното партньорство не се ограничава до доставка на батерии или отделни енергийни инсталации. Предвиденият обхват включва и решения за управление на енергията, оборудване за индустрията, електрификация на транспорта и логистика на суровини. Конкретните приложения обаче предстои да бъдат оценени от страните.

BYD има над 650 проекта за съхранение

Като контекст за мащаба на технологичния партньор, BYD посочва в доклада си за устойчиво развитие за 2025 г., че енергийният му бизнес обхваща 110 държави и региони. Компанията отчита над 650 доставени проекта и кумулативни доставки на системи за съхранение с обем над 135 GWh до края на същата година.

През януари 2025 г. BYD обяви и договор със Saudi Electricity Company за проекти за мрежово съхранение с общ капацитет 12,5 GWh. Данните показват, че енергийното съхранение е отделно направление в бизнеса на компанията, наред с електромобилите, батериите и решенията за производство и използване на електроенергия.

След подписването на меморандума следва да бъдат определени конкретните пазари, технологии и инвестиционни модели, по които VVV GROUP и BYD могат да работят. Към момента двете компании са обявили намерение за дългосрочно сътрудничество, но не и окончателно решение за отделен проект.

Източници: business.dir.bg