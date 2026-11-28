Чернокопът се изкупува на едро за 5–6 евро дни преди Никулден, след като през септември и октомври цената му е била около 10 евро. На рибните борси във Варна се предлагат още паламуд, шаран и толстолоб, но търговците засега не отчитат сериозни промени в цените специално за празника.

„В момента цената на чернокопа на едро падна. В началото на сезона – септември, октомври, цената беше около 10 евро на едро. В момента на 5–6 евро се изкупува“, заявява председателят на рибарско сдружение Велислав Вангелов. По думите му по-ниската цена е свързана с количествата, които достигат до пазара.

Рибарят Иван Василев посочва, че в момента основният улов край Варна е чернокопът, а паламудът също присъства сред сезонните видове. Шаранът обаче остава традиционният избор за 6 декември, независимо от по-голямото разнообразие на щандовете.

Разходите за риболов остават високи

По-ниската цена на чернокопа на едро не означава автоматично по-евтина празнична трапеза. Рибарите посочват, че горивата и материалите са поскъпнали, а работата в Черно море е станала по-рискова.

„Всичко поскъпва – рибата поскъпва, горивата, материалите. А и самият улов на риба стана много рискован. Знаете за проблемите в Черно море“, коментира Велислав Вангелов.

В актуалните данни от рибната борса във Варна не е посочена конкретна крайна цена за килограм шаран на дребно. Затова стойността на цялата никулденска трапеза ще зависи от избрания вид риба, грамажа и останалите продукти, а не само от цената на чернокопа на едро.

Проверки на рибата до 6 декември

Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки на 23 ноември. Контролът продължава до 6 декември включително и обхваща обекти за добив и производство, складове за търговия на едро, магазини, пазари, борси и заведения. Проверките се извършват съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Проверяват се документите за произход и безопасност, условията за съхранение, етикетирането и законността на търговията. На 27 ноември при проверка в Бургас е открита риба без документи за произход, транспортирана с нелицензиран автомобил. За двете нарушения са съставени актове, съобщи Българската национална телевизия.

Никулден се празнува на 6 декември, а шаранът традиционно се приготвя пълнен с ориз, орехи и лук или в тесто, известно като рибник. Очакването на търговците е търсенето на риба да се увеличи непосредствено преди празника.

Източници: vesti.bg, bntnews.bg, focus-news.net