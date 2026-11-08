Манчестър Юнайтед приема Астън Вила в тежък мач

Манчестър Юнайтед приема Астън Вила на „Олд Трафорд“ в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Срещата започва в 18:30 часа българско време и идва в момент, в който домакините се нуждаят от незабавно подобрение на резултатите.

Манчестър Юнайтед е на 17-о място с 7 точки след девет мача – една победа, четири равенства и четири загуби. Тимът няма успех в последните си седем двубоя от първенството, но в средата на седмицата спечели драматично срещу Рома с 3:2 в Шампионската лига. „Червените дяволи“ изоставаха с 0:2, преди Матюс Куня да отбележи победния гол.

Мениджърът Майкъл Карик предупреди, че успехът над италианския тим няма автоматично да промени сезона. „Най-добрият си, когато не мислиш прекалено много, а просто се довериш и играеш инстинктивно“, заяви той. Карик добави, че тимът трябва да превърне енергията от европейската победа в постоянство и в първенството.

Астън Вила пристига с 12 точки

Астън Вила заема десето място с 12 точки, натрупани след три победи, три равенства и три загуби. Тимът на Унай Емери загуби с 0:3 от Барселона в Шампионската лига, а преди това завърши 1:1 с Фулъм във Висшата лига.

„Това е много труден мач“, каза Емери преди гостуването. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор не е спечелил нито веднъж на „Олд Трафорд“ през четирите му години начело на клуба. В същото време Вила победи Манчестър Юнайтед с 2:1 у дома през декември миналата година.

Проблеми със съставите

Манчестър Юнайтед ще бъде без Лисандро Мартинес, който изтърпява наказание за червения си картон срещу Челси. Карлос Балеба е под въпрос след контузия на бедрото, получена срещу Рома. Патрик Доргу се върна към тренировките, но решението за участието му ще бъде взето преди началото на мача. Сред отсъстващите остават още Люк Шоу, Мануел Угарте, Маркъс Рашфорд и Бенямин Шешко.

Астън Вила няма да разчита на наказания Мати Кеш. Амаду Онана и Матео Руджери също са извън сметките, докато Аарън Уан-Бисака се очаква да бъде на разположение.

Историята на двубоя е на страната на домакините. Манчестър Юнайтед е загубил само два от предишните си 31 домакински мача срещу Астън Вила във Висшата лига, като последният двубой между двата отбора на „Олд Трафорд“ завърши 3:1 за „червените дяволи“ през март. След международната пауза Юнайтед гостува на Ливърпул на 22 ноември, а Астън Вила приема Съндърланд ден по-рано.

Източници: tntsports.co.uk, fourfourtwo.com, sportsmole.co.uk