Илиан Илиев: Трябва да съжаляваме, че не победихме

Славия и Черно море завършиха 0:0 в мач от 13-ия кръг на Първа лига, игран на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Домакините останаха с човек по-малко в 62-рата минута, но удържаха равенството, след като Давид Малембана получи директен червен картон за нарушение срещу Георги Лазаров. Решението беше потвърдено след проверка с ВАР.

Черно море не успя да използва численото си предимство. Вратарят на Славия Иван Андонов се намеси решително в няколко ситуации и беше избран за Играч на мача. За „белите“ това беше трето поредно равенство 0:0 и шестата последователна шампионатна среща без победа.

Петков: Липсата на голове влияе психологически

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков похвали представянето на отбора в защита и отбеляза, че след изгонването на Малембана планът за мача е трябвало да бъде променен.

„Трябва да поздравя момчетата за страхотната игра в дефанзивен план. Имахме ситуации, които можехме да изиграем по-добре. След червения картон трябваше да променим плана и не допуснахме гол срещу Черно море“, заяви Петков.

Той призна, че Славия изпитва затруднения в завършващата фаза. „Факт е, че трудно бележим голове. Това, че не отбелязваме гол, влияе на момчетата. Трябва да сме по-спокойни“, каза помощник-треньорът.

Илиев: Трябва да съжаляваме, че не победихме

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев оцени като пропусната възможност нулевото равенство. Според него тимът му е създал достатъчно положения, особено след като Славия е останала с десет футболисти.

„С оглед развитието на мача мисля, че трябва да съжаляваме, че не успяхме да победим“, коментира Илиев.

Наставникът отчете по-агресивната игра на Черно море през второто полувреме, но посочи грешните решения пред гола и намесите на Иван Андонов. Илиев каза още, че отборът има какво да подобрява в играта без топка и в завършващата фаза, като очаква завръщането на Алекс Колев след контузия да даде повече възможности в атака.

Андонов: Искахме трите точки

Вратарят на Славия Иван Андонов подчерта, че домакините са търсили победата, но са останали доволни от запазената суха мрежа.

„Беше много важен мач, искахме трите точки, но се получи 0:0. Не допуснахме гол, това е моята работа“, заяви Андонов.

След равенството Славия е на седмо място с 13 точки, а Черно море заема деветата позиция с 12. След паузата за националните отбори „белите“ приемат Арда на 21 ноември, докато Черно море ще бъде домакин на Ботев Пловдив.

Източници: gong.bg, sportal.bg, gazzetta.bg