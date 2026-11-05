Раковски започна сезона в ББЛ с победа над Хебър

Раковски започна сезона в ББЛ А2 с убедителна победа с 87:63 над Хебър Пазарджик като гост. Срещата от първия кръг на редовния сезон – Юг се игра в зала „Иван Симеонов“ в Пазарджик.

Гостите наложиха темпото си още в началото и не позволиха на Хебър да се доближи опасно в резултата. За домакините това беше завръщане в първенството с млад състав.

Най-резултатен за Раковски беше Атанас Саръстов с 19 точки. Петър Изевков записа 16 точки, 9 борби и 8 асистенции, както и 3 откраднати топки и 1 чадър. Представянето му му донесе коефициент 28.

Милен Иванчев се отличи с 10 точки и 18 борби, като добави 2 чадъра, 2 асистенции и 1 открадната топка. Георги Иванчев завърши с 5 точки, 9 борби и 5 асистенции, а Станислав Йотов записа 10 точки, 6 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки.

„Поздравления за младия отбор на Хебър Пазарджик, който се завърна в първенството, показа желание и заслужава уважение за усилията си на терена“, заявиха от БК Раковски.

След мача от клуба благодариха на феновете за подкрепата в залата и пред екраните. „Победата е плод на общите усилия, себераздаването и желанието на всички момчета“, написаха от Раковски.