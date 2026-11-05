Новини
Спорт »
Други спортове »
Раковски започна сезона в ББЛ с победа над Хебър

Раковски започна сезона в ББЛ с победа над Хебър

5 Ноември, 2026 18:46 382 0

  • баскетбол-
  • ббл-
  • раковски-
  • хебър пазарджик-
  • пазарджик

Отборът спечели с 87:63 като гост в първия си мач от ББЛ А2. Петър Изевков беше близо до трипъл-дабъл

Раковски започна сезона в ББЛ с победа над Хебър - 1
Снимка: Facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Раковски започна сезона в ББЛ А2 с убедителна победа с 87:63 над Хебър Пазарджик като гост. Срещата от първия кръг на редовния сезон – Юг се игра в зала „Иван Симеонов“ в Пазарджик.

Гостите наложиха темпото си още в началото и не позволиха на Хебър да се доближи опасно в резултата. За домакините това беше завръщане в първенството с млад състав.

Най-резултатен за Раковски беше Атанас Саръстов с 19 точки. Петър Изевков записа 16 точки, 9 борби и 8 асистенции, както и 3 откраднати топки и 1 чадър. Представянето му му донесе коефициент 28.

Милен Иванчев се отличи с 10 точки и 18 борби, като добави 2 чадъра, 2 асистенции и 1 открадната топка. Георги Иванчев завърши с 5 точки, 9 борби и 5 асистенции, а Станислав Йотов записа 10 точки, 6 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки.

„Поздравления за младия отбор на Хебър Пазарджик, който се завърна в първенството, показа желание и заслужава уважение за усилията си на терена“, заявиха от БК Раковски.

След мача от клуба благодариха на феновете за подкрепата в залата и пред екраните. „Победата е плод на общите усилия, себераздаването и желанието на всички момчета“, написаха от Раковски.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове