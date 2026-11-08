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Брайтън търси нова победа срещу Брентфорд

Брайтън търси нова победа срещу Брентфорд

8 Ноември, 2026 10:17 461 0

  • висша лига-
  • брентфорд-
  • борнемут-
  • ипсуич

Третият в класирането приема Брентфорд, докато Борнемут ще опита да продължи серията си от седем поредни победи срещу Ипсуич

Брайтън търси нова победа срещу Брентфорд - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Брайтън ще защитава третото си място във Висшата лига в домакинството срещу Брентфорд от 10-ия кръг. По същото време Борнемут ще гостува на Ипсуич, преследвайки осма поредна победа във всички турнири.

И двата мача са насрочени за 14:00 часа по британско време, или 16:00 часа българско време.

Брайтън влиза с победи над Арсенал и Манчестър Сити

Брайтън заема третата позиция с 19 точки от девет срещи. Тимът на Фабиан Хюрцелер има шест победи, едно равенство и две загуби, а головата му разлика е 24:7.

„Чайките“ победиха Арсенал с 2:0 у дома, а в последния си шампионатен мач спечелиха с 1:0 при гостуването на Манчестър Сити. Между тези два успеха тимът постигна и убедителна победа с 5:0 над Съндърланд.

Една от отличителните черти на Брайтън през сезона е ефективността при статични положения. Отборът е реализирал седем гола след корнери, преки свободни удари и тъчове, което е най-добрият показател във Висшата лига.

Предстоящият съперник обаче също се намира в горната половина на таблицата. Брентфорд е седми с 14 точки и прекъсна серията си без победа с успех над Нотингам Форест в предишния кръг.

Кийт Андрюс няма нови сериозни кадрови проблеми. Егор Ярмолюк се завръща след наказание, докато Фабио Карвальо и Рико Хенри остават извън състава.

Борнемут пристига в Ипсуич в серия от седем победи

Борнемут се изкачи до осмото място с 12 точки след три поредни победи в първенството. Тимът спечели с 2:0 срещу Съндърланд, с 3:0 срещу Манчестър Юнайтед и с 2:0 срещу Лийдс.

Серията във всички турнири вече наброява седем мача. В тях Борнемут е отбелязал 19 гола и е допуснал само един. Победата над Спарта Прага в Лига Европа в четвъртък допълнително повиши увереността на състава на Марко Розе.

Еванилсон е сред ключовите фигури в атаката. Бразилецът е вкарал шест пъти в последните си седем мача във всички турнири, включително в три поредни гостувания.

Ипсуич заема 14-ото място с 11 точки. Отборът на Гари О'Нийл няма победа в последните си три мача, но вече има 14 отбелязани гола след девет кръга, което е най-силният му резултат на този етап от сезона в последните седем участия във Висшата лига.

„Това е труден тест. Те очевидно са намерили добър начин в момента и разполагат с отлични играчи“, каза Гари О'Нийл за Борнемут.

Ипсуич е спечелил два от четирите си домакински мача през сезона. Борнемут, от своя страна, е отбелязвал гол в осем поредни гостувания в шампионата, но има само една победа в четирите си гостувания през настоящата кампания.

Резултатите поставят Брайтън и Борнемут в различна позиция преди двубоите, но и двата мача предлагат сериозен тест за отбори, които преследват място в горната половина на класирането.

Източници: fourfourtwo.com, sports.yahoo.com, thestatszone.com


Великобритания
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