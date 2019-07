Гарет Бейл подписва в Китай

Трансферът на Гарет Бейл от Реал Мадрид в Джиансу Сунинг е въпрос на броени часове. Уелският национал вече пристигна в Китай, а видеото, което показва как слиза от самолета, бързо обиколи социалните мрежи. Очаква се крилото да подпише договор за три години, който ще му донесе общо 66 млн. евро. Двете страни са постигнали съгласие по основните пунктове в контракта, остава само да се уточнят съвсем дребни детайли.

Бейл изкара 6 години в Реал Мадрид, след като беше привлечен от Тотнъм. Уелсецът имаше впечатляващи мачове за кралския клуб, но и често беше извън терените заради контузии. През миналия сезон той взе участие в 42 двубоя във всички турнири, в които вкара 14 гола и направи 7 асистенции. След завръщането на Зинедин Зидан начело на кралския клуб, Бейл се оказа излишен на “Сантиаго Бернабеу”.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM