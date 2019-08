Бивша волейболистка не спира да провокира (СНИМКИ)

View this post on Instagram

NYC by night 🧸 ...resoconto della prima giornata... (forse è capitato anche ad altri arrivati per la prima volta a ny!) Di giorno,Abbiamo passeggiato per 2h con la tipica adrenalina che potrebbero avere i bambini quando vedere un parco giochi! Con la differenza,che non abbiamo concluso niente,se non, guardare a bocca aperta tutti i palazzi,le persone,le strade...cercando di orientarci. A cena,ristorante consigliato da più amici. Abbiamo scelto il buddakan... Vi dico solo che con quello che ho ordinato potevamo mangiarci tranquillamente in 4 persone! A fine cena questo vestito anni 90 non mi stava più. Valutazione 7/8 Adesso sono le 6.30 ,vado a correre a Central Park cercando di smaltire i ravioli cinesi😜🙆🏼‍♀️😎🌇 @buddakannyc