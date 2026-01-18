35-годишният Дъглас Коста подписа с отбор от четвърта дивизия на Италия

Киево Верона официално обяви привличането на бившия играч на Байерн Мюнхен и Ювентус Дъглас Коста. Бразилецът подписа договор с „летящите магарета“ до края на сезона като свободен агент, след като за последно игра за ФК Сидни в Австралия до септември 2025 г. Клубът в момента се състезава в Серия Д, което е четвъртото ниво на италианския футбол.

Кариерата му започва в Гремио, след което преминава в Шахтьор Донецк. В Европа играе за Байерн Мюнхен и Ювентус, с които печели по три титли в Германия и Италия. След завръщането си в Гремио през 2021 г., Коста носи още екипите на Лос Анджелис Галакси и Флуминензе, преди да подсили ФК Сидни през август 2024 г.

С националния отбор на Бразилия Коста има 31 мача и 3 гола, включително участие на Световно първенство и Копа Америка. Президентът на Киево Пиетро Латерца коментира трансфера: „Присъствието на играч като Дъглас Коста показва амбицията на клуба и ще донесе престиж както на Киево, така и на Серия D като цяло.“