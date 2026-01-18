Новини
Спорт »
Световен футбол »
35-годишният Дъглас Коста подписа с отбор от четвърта дивизия на Италия

35-годишният Дъглас Коста подписа с отбор от четвърта дивизия на Италия

18 Януари, 2026 14:09 490 1

  • киево-
  • дъглас коста-
  • италия

Въпреки не чак толкова напредналата си възраст, бразилецът отдавна не играе футбол на високо ниво

35-годишният Дъглас Коста подписа с отбор от четвърта дивизия на Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Киево Верона официално обяви привличането на бившия играч на Байерн Мюнхен и Ювентус Дъглас Коста. Бразилецът подписа договор с „летящите магарета“ до края на сезона като свободен агент, след като за последно игра за ФК Сидни в Австралия до септември 2025 г. Клубът в момента се състезава в Серия Д, което е четвъртото ниво на италианския футбол.

Кариерата му започва в Гремио, след което преминава в Шахтьор Донецк. В Европа играе за Байерн Мюнхен и Ювентус, с които печели по три титли в Германия и Италия. След завръщането си в Гремио през 2021 г., Коста носи още екипите на Лос Анджелис Галакси и Флуминензе, преди да подсили ФК Сидни през август 2024 г.

С националния отбор на Бразилия Коста има 31 мача и 3 гола, включително участие на Световно първенство и Копа Америка. Президентът на Киево Пиетро Латерца коментира трансфера: „Присъствието на играч като Дъглас Коста показва амбицията на клуба и ще донесе престиж както на Киево, така и на Серия D като цяло.“


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винкело

    0 0 Отговор
    Все се въздържам да питам, когато пишат за любовните драми на никому неизвестни риалити "звезди", ама тука... Кой по дяголите се интересува от четвъртодивизионни клубове и застаряващи анонимници?

    14:30 18.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ