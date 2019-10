18-инчовите гуми не допринасят с нищо за Ф1

Председателят на Асоциацията на пилотите от Ф1 Алекс Вурц критикува въвеждането на 18-инчови гуми от 2021. Аргументът на Вурц е, че новите колела се налагат от чисто маркетингови подбуди, и не допринасят с нищо за състезателите.

Окончателните правила за 2021 трябва да бъдат обявени в края на октомври, но решението за увеличение на диаметъра на гумите вече беше посрещнато с одобрение от всички. Предложението дойде от единствения доставчик във Ф1 Пирели, а джантите и гумите бяха тествани миналия месец на пистата "Пол Рикар" от Сергей Сироткин с Рено.

"Взимат се комерсиални решения, които водят до дисбаланс" коментира Вурц. "Ето например 18-инчовите гуми. Пилотите не са щастливи от този факт, защото новите колела натоварват още 25-27 кг само заради финансов интерес. Нищо не допринасят за пилота." Не е тайна, че 18-инчовите нископрофилни гуми са тренд в автомобилната индустрия като цяло.

