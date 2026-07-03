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Люис Хамилтън най-бърз на "Силвърстоун" преди Гран при на Великобритания

Люис Хамилтън най-бърз на "Силвърстоун" преди Гран при на Великобритания

3 Юли, 2026 17:41 865 1

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Британската звезда на Ferrari изпревари конкуренцията в единствената свободна тренировка

Люис Хамилтън най-бърз на "Силвърстоун" преди Гран при на Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пилотът на Ferrari - Люис Хамилтън, демонстрира впечатляваща скорост по време на единствената свободна тренировка преди дългоочакваното Гран при на Великобритания във Формула 1. На легендарното трасе "Силвърстоун" седемкратният световен шампион записа най-доброто време – 1:29.260 минути, като по този начин даде сериозна заявка за предстоящите състезания през уикенда.

Въпреки доминацията на Хамилтън, конкуренцията не остана по-назад. Андреа Кими Антонели, който в момента оглавява генералното класиране при пилотите и кара за Mercedes, завърши само на 0.213 секунди след британеца.

Третото място в тренировката бе заето от съотборника на Хамилтън – Шарл Льоклер, който изостана с 0.599 секунди.

Джордж Ръсел, също представител на Mercedes, се нареди четвърти, затвърждавайки силното представяне на отбора.

Феновете на Формула 1 могат да очакват още по-големи емоции, тъй като утре предстои спринтовото състезание, което ще определи стартовата решетка за неделния основен старт на Гран при на Великобритания.


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  • 1 Гумичка за триене

    1 0 Отговор
    Който го беше отписал трябва да си преразгледа мирогледа! Когато го можеш просто го можеш! Давай шампионе!!!!!!

    19:55 03.07.2026

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