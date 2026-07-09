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Петър Волгин: Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия

Петър Волгин: Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия

9 Юли, 2026 12:54 1 611 149

  • петър волгин-
  • ек-
  • русия

Според Волгин, нормалните руски граждани отлично разбират, че западните „демократи“ въпреки всичките си високопарни слова, пет пари не дават за демокрацията, свободата и просперитета на Русия

Петър Волгин: Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия - 1
Снимка: ЕП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери. Това заяви българският евродепутат Петър Волгин в Европейския парламент в дебати, свързани с подкрепата на демократичните сили и антивоенните активисти в Русия.

Според Волгин, нормалните руски граждани отлично разбират, че западните „демократи“ въпреки всичките си високопарни слова, пет пари не дават за демокрацията, свободата и просперитета на Русия. Единственото, което искат, е тотален контрол върху Руската федерация. И да я грабят безнаказано.

„Западът много иска да се повтори ситуацията от 90-те години, когато техният любимец Елцин и приближените му олигарси изпълняваха безпрекословно желанията на чуждите властови центрове и разпродаваха страната си. Днешното ръководство на Русия отдавна отхвърли тази васална зависимост и затова Брюксел и Вашингтон правят всичко възможно, за да го свалят“, посочи българският евродепутат от „Възраждане“. Парадоксът обаче е, че нито наливаните колосални суми, нито истеричната пропаганда постигат тази цел. Чуждестранните агенти на влияние в Русия или бягат при своите покровители, или замълчават засрамени.

„Тотално сбъркана е политиката на колективния Запад по отношение на Русия. Вместо да водят откровен диалог с Москва, западните ръководители решиха, че могат лесно да съсипят тази държавна. Сметнаха, че на безценица ще си купят руския елит така, както са правили западните колонизатори с местното население в Африка и Америка. Повярваха, че днес тлъстите грантове и безплатните воаяжи до Брюксел и Вашингтон за руснаците ще бъдат това, което някога са били искрящите мъниста за американските и африканските племенни вождове. Да, отделни НПО-та и политици се продадоха. Но в крайна сметка се оказа, че огромният финансов ресурс, отделен за антируска пропаганда, не е довел до нищо“, заключи Петър Волгин и констатира допълнително, че продължаването на тази стратегия ще доведе до същия нулев резултат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смях в залата

    85 50 Отговор
    С агресор води ли се диалог. Агресора иска да унищожи един народ ти плачеш за него и получаваш европейска заплата.

    Коментиран от #3, #27, #85, #98, #110, #123

    13:04 09.07.2026

  • 2 Браво на Волгин

    43 82 Отговор
    Всеки път залива с неудобната истина продажните урсули унищожаващи Европа.

    Коментиран от #97

    13:04 09.07.2026

  • 3 За жалост

    32 43 Отговор

    До коментар #1 от "смях в залата":

    нашите национални предатели те направиха съюзник на световният агресор САЩ!

    Коментиран от #9

    13:05 09.07.2026

  • 4 Емигрант

    65 40 Отговор
    А ти действаш по съсипването на България бе мекере !

    Коментиран от #11

    13:09 09.07.2026

  • 5 ВОЛГА ВОЛГА

    60 36 Отговор
    АКО ПУТКЕР
    НЕ БЕШЕ ЗАПОЧНАЛ ВОЙНАТА

    СЕГА НЯМАШЕ ДА РЕВАТ КРЕМЪЛСКИТЕ ЦИРЕИ.

    ЦЯЛ СВЯТ КАНЕШЕ ПУТКЕР

    ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ МУ ДАДОХА
    СВЕТОВНО ПО ФУТБОЛ
    МУ ДАДОХА .

    НАВСЯКЪДЕ ЧЕРВЕНИ КИЛИМИ

    С ПОЧЕСТИ ЦВЕТЯ И РОЗИ ГО ПОСРЕЩАХА .

    СЕГА ВОЛГА РАЗНЕБИТЕНА

    КИТАЙ И ИНДИЯ КОГАТО
    ПЛАЩАТ
    3 ПЪТИ ПО НИСКИ ЦЕНИ
    НА ПУТКЕР

    ЗА НЕФТ ЗА ГАЗ ЗА ВСИЧКИ КОЕТО
    СИ ПОМИСЛИ ЧОВЕК .

    КОЙ ПЛЯЧКОСВА РУСИЯ

    КИТАЙ НЕ РАЗГРАБВА ЛИ СИБИР В МОМЕНТА

    ВОЛГА РАЗНЕБИТЕНА?

    Коментиран от #16

    13:10 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ще ви

    3 10 Отговор
    Р.а.з.м.а.ж.е.м, т3р.о.ри.ст.и

    13:10 09.07.2026

  • 8 Волгааа, Волга ...

    55 30 Отговор
    Вместо Путлеровата ти Расия да водеше диалог със Запада, реши да се прави на империя. Бутафорна империя. Бензинджийница, която вече фалира. Тъпо, по-тъпо, най-тъпо, копейкаджии, Волгин. Да.

    Коментиран от #49

    13:10 09.07.2026

  • 9 смях в залата

    36 22 Отговор

    До коментар #3 от "За жалост":

    Кажи кои са съюзниците и приятелите на руснаците?

    Коментиран от #13, #64

    13:10 09.07.2026

  • 10 Нострадамус

    45 28 Отговор
    Волга,Путин да се омита от Украйна и те уверявам че на белия свят нама да му липсва раЗСипия

    13:10 09.07.2026

  • 11 Верно ли

    19 8 Отговор

    До коментар #4 от "Емигрант":

    Къде ви намират толкова плоски?

    13:11 09.07.2026

  • 12 Волгин

    40 23 Отговор
    Демагог, колко пъти Зеленски кани пусин на масата за преговори....
    Но и това не заслужавате, империалистични двулични клоуни

    Коментиран от #96

    13:12 09.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кво па ти имаш

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "ОФФФ":

    в главата, за да те заболи?

    13:13 09.07.2026

  • 15 Фори

    37 20 Отговор
    Защо занимава европейския парламент с проблемите на Русия?Той руски евродепутат ли е?

    Коментиран от #17, #35

    13:13 09.07.2026

  • 16 Ами ако САЩ

    11 14 Отговор

    До коментар #5 от "ВОЛГА ВОЛГА":

    си стоеше у тях и такива като теб нямаше да се излагат денонощно. 😄

    Коментиран от #105

    13:13 09.07.2026

  • 17 Не български евро депутат

    15 23 Отговор

    До коментар #15 от "Фори":

    И благодарение на такива като него, такива като теб мразещите истината ги е яд, че пречи на продажните урсули да те крадат и обират!

    13:15 09.07.2026

  • 18 Аксиома

    36 16 Отговор
    Няма нито една страна, която е в сферата на влиявние на opkите в Кремъл, която да е просперирала, на която населението да не живее като в Папуа Нова Гвинея, да не цари беззаконие , корупция и самоуправство !
    Това са фактите мили хомосъветикус.

    Коментиран от #21, #46

    13:16 09.07.2026

  • 19 Ушанко рашов

    29 15 Отговор
    Колкото да се правиш на ударен с мокър парцал сигурно ти е ясно че с агресор не се преговаря а се съсипва Нали така Волгън Същото важи за Иран дето ходихте на екскурзия

    Коментиран от #23

    13:17 09.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Темата е

    8 15 Отговор

    До коментар #18 от "Аксиома":

    за продажните урсули които унищожават Европа. Дреме ти на теб за Европа.

    13:17 09.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами в Иран

    10 9 Отговор

    До коментар #19 от "Ушанко рашов":

    агресора САЩ ко го прайм. Дреме ти на теб, че САЩ те брои за евтин и глупав и унищожава Европа!

    Коментиран от #62

    13:19 09.07.2026

  • 24 Възpожденец 🇧🇬

    25 16 Отговор
    Аз не виждам нищо лошо в това РФ да бъде разрушена, народите под московско робство да получат свободата си, там има и 2 покорени Българии.

    13:20 09.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 русия Агресор Терорист

    23 11 Отговор
    С Терористи диалог не се води!

    13:21 09.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахаха

    24 9 Отговор
    Е що запада да е решил бе Волга? Русия има правото да се изтегли от Украйна. Не е нужно запада да съсипва раша, ако тя просто се изтегли от Украйна! Какъв е проблема? Тупин избира да продължава войната и да съсипва раша.

    Коментиран от #42, #55

    13:25 09.07.2026

  • 29 мизерна Волга

    23 9 Отговор
    На петърчо , трябва да му спрат Рублите! Повтаря като развален грамофон една и съща руска опорка!

    Коментиран от #37

    13:25 09.07.2026

  • 30 Волгин

    29 12 Отговор
    Сърди се на недоносчето от Кремъл. Вместо да си гледа икономиката и да прави живота на народа си по добър, той им натресе война. Зеленски просто защитава държавата си. Това се очаква от всеки лидер.

    Коментиран от #33, #34, #41

    13:25 09.07.2026

  • 31 604

    3 3 Отговор
    Удри бачо по кухити чиновнически крътуни...

    13:26 09.07.2026

  • 32 С ЛАВА УКРАИНЕ

    15 8 Отговор
    Пу ткин Ху йло

    13:27 09.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Война ти натресе САЩ

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "Волгин":

    А ако бе по умна, щеше да видиш, че за да те обира и унищожава.

    Коментиран от #48

    13:27 09.07.2026

  • 35 Баща ти

    26 10 Отговор

    До коментар #15 от "Фори":

    Вече писах коментар за това,че Петър Георгиев е с руски произход по бащина линия и се е прекръстил "Петър Волгин" и е реално руски националист и пета колона.Българите трябва да издирят и изгонят всички руснаци от България като минимум!

    13:27 09.07.2026

  • 36 Еврокопейкa

    18 6 Отговор

    До коментар #25 от "Няма лошо":

    Кой мислите, ще е следващия гол до кръста чичко, по който ще въздишат копейките след краха на Московията?

    13:27 09.07.2026

  • 37 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    9 14 Отговор

    До коментар #29 от "мизерна Волга":

    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!


    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))

    Коментиран от #68

    13:28 09.07.2026

  • 38 оня с коня

    23 8 Отговор
    Депутатът разпалено говори за "Демокрация,Свобада и Просперитет" на Русия.А къде е Демокрацията в тази Страна след като Интернетът е спрян,Протестите са забранени,а Подслушването и шпионирането на гражданите е тотално?Свобода...да,всеки е свободен да отиде на Фронта и да даде живота си за Путин.Просперитет?...така ли му викат в Русия на липсата на горива,Галопираща Инфлация и липса на елементарни хранителни продукти като Яйца например?Нейсе , има и добра новина- че НИКОГА ПОВЕЧЕ "Възраждане" няма да има Евродепутат!

    Коментиран от #50, #65

    13:28 09.07.2026

  • 39 Е, все някой

    5 1 Отговор
    трябва да съсипем, особенно този който иска да съсипе нас...безкрупулни продажници сте вие! Радвате се на демокрацията, нали?

    13:28 09.07.2026

  • 40 виме

    4 11 Отговор

    До коментар #22 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    ама мнооо яко си се натровил от западната пропаганда

    13:28 09.07.2026

  • 41 604

    5 10 Отговор

    До коментар #30 от "Волгин":

    Да бе те укроУфъашагите щот не си го просехъ с големия черпак.

    Коментиран от #58

    13:28 09.07.2026

  • 42 Ами тя можеше и да няма война

    6 9 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Ако САЩ си стоеше у тях!

    13:28 09.07.2026

  • 43 Пепи Волгата

    17 4 Отговор
    Хаха, смахнати тролове копейковци, аз отдавна забравих за копейките.

    Коментиран от #54

    13:28 09.07.2026

  • 44 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    21 8 Отговор
    Интереса на България е Московия, във всичките и имперски образувания - Русияй, СССР, РФ, да не съществува Няма по голям душманин на българския народ от московските ypoди !!!

    Коментиран от #60, #61

    13:29 09.07.2026

  • 45 Гост

    4 9 Отговор
    Шсъ съсипат празните си устройства на раменете! Великите умове на Наполеон и Хитлер не можаха, та Макрон, Мерц, и прочее аматьори ли ще ги гътнат? За марионетката Зе няма да коментираме! След няколко години в Монако, или друго място, мейби...!

    13:29 09.07.2026

  • 46 Баща ти

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "Аксиома":

    Е,прав си!Империята СССР си беше реално руска империя,местното население ограбвано за да могат руснаците да живеят богато.

    13:29 09.07.2026

  • 47 604

    5 3 Отговор
    Плъатенътъ паветнъ измет ще си платите всичкуто на края с белене ва картофи в беляние!

    13:29 09.07.2026

  • 48 Волгин

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "Война ти натресе САЩ":

    Та ти не видя ли още преди 5 години, че танкове, самолети и пехота на САЩ и ЕС нахлуха в Украйна и започнаха убийства, изнасилвания, огромни разрушения, грабене на бяла и черна техника.......??? 😲😲😲 Даже бяха с латинската буква Z , в азбуката на братушките няма такава.......... 😟😟

    Коментиран от #56

    13:29 09.07.2026

  • 49 Че той това искаше

    4 8 Отговор

    До коментар #8 от "Волгааа, Волга ...":

    Русия си отвори икономиката за западни компании.
    Путин с триста мъки ги довърши потоците, след санцкии.
    Искаше да си продава газа.
    Но аглосаксонците нямаха никакъв интерес от това.
    НАТО до границата на Русия и никакъв газ, нищо че Европа страда от това.
    Англосаксонците, САЩ и Великобритания никога не са искали сближаване между Европа и Русия, щото тогава Европа+Русия щяха да са номер едно.
    И това е една от причините за тая война. Има и други.
    Само че за да рзбереш, трябва малце мозък, явно нямаш.

    13:30 09.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 гост

    17 4 Отговор
    Волгин що не отидеш на рьбалка на Волга и да получаваш заплата в рубли, ами вместо това гушкаш по 20000Е на месец и говориш простотии?

    Коментиран от #57

    13:30 09.07.2026

  • 53 Феникс

    5 8 Отговор
    Само възраждане могат да ни върнат в орбитата на Русия набийте това в дебелите си кратунки! Радев е натовец и със нищо не се различава от Тръмп!

    13:30 09.07.2026

  • 54 .....

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "Пепи Волгата":

    Ние сме болшивики от Червената Армия ,стига с копейки 😄

    13:30 09.07.2026

  • 55 Орк

    4 5 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    За да даже шанса на бандеровци да избият всички руснаци ?

    13:31 09.07.2026

  • 56 Видях преди повече

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Волгин":

    като САЩ направи преврат в Украйна!

    13:31 09.07.2026

  • 57 Ами защото

    3 7 Отговор

    До коментар #52 от "гост":

    глупави като теб не им дреме, че продажните урсули унищожават Европа, а такива като Волгин дори и за глупака мислят!

    13:32 09.07.2026

  • 58 Тихо ватнишки примат

    11 4 Отговор

    До коментар #41 от "604":

    за Путин ли говориш, той като е истински лидер, защо не прекрати войната?

    13:32 09.07.2026

  • 59 Защото

    13 2 Отговор
    русламабат реши да съсипе суверенна Украйно. Правило: к тераристи не се прговаря.

    13:33 09.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Русия е враг

    7 7 Отговор

    До коментар #44 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    единствено на българският безроден глупак!

    13:33 09.07.2026

  • 62 Баба ти от Украйна

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ами в Иран":

    Кои територии завзема САЩ от Иран , Иран разработва ядрено оръжие подкрепя и финансира Хизбула и Хутите ако в тях попадне ядрена бомба какво става Ако можеш помисли малко ще ти е от полза

    Коментиран от #67, #72, #89

    13:33 09.07.2026

  • 63 ххххххххххх

    11 5 Отговор
    Волга добре си ти с 20 000 евро заплата и да плям паш глу пости! Никога Русия не е била по зле икономически колкото е в момента и това благодарение на тези които ръководят в Масива и плащат на Волгата. Същите на които парите, имотите и децата са на запада, но пращат обикновения руснак да мре в окопите. Срам

    Коментиран от #78, #84

    13:33 09.07.2026

  • 64 в коя зала е смехът?

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "смях в залата":

    за съюзниците и приятелите на руснаците? ТИ КАЖИ КОИ са приятели на есср-то и политбюрото в Брюксел???? Дори и Тръмп ги прави на маймуни. С рУСИЯ е целият останал свят - от страните в БРИКС - КИТАЙ, ИНДИЯ, Бразилия и т.н., което е близо ТРИ ЧЕВЪРТИ от света. А брюкселци го закъсаха! И това СЕ ВИЖДА отвсякъде.

    13:34 09.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Отвратен

    14 2 Отговор
    С терористи диалог Няма !

    13:34 09.07.2026

  • 67 Ами САЩ

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Баба ти от Украйна":

    само унищожава народи по света, които не искат да бъдат обирани и роби на САЩ. Дреме ти на теб. Важното е да зобиш евтина пропаганда!

    13:34 09.07.2026

  • 68 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    ЧАКАТ ВИ В ПАСОЛЯ ...

    ЩОМ ТОЛКОВА ВИ Е

    НА СЪРЦЕ МАТУШКА

    МАРШ В ОКОПИТЕ
    ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ.

    13:35 09.07.2026

  • 69 Артилерист

    4 13 Отговор
    Три дена да вися тук пак няма да мога така точно и убедително вярно да го кажа като г-н Волгин. Похвално и много благодаря.

    Коментиран от #76

    13:35 09.07.2026

  • 70 ИВАН

    4 0 Отговор
    Войните съсипаха нашето Черно море, и вместо да се борим с пожарите, ерозията, наводненията, замърсяванията .... ние все повече вредим на природата, от която зависим всички ние.

    13:36 09.07.2026

  • 71 На Тоя на Снимката

    10 2 Отговор
    В Евро ли му плащат?

    Коментиран от #75

    13:37 09.07.2026

  • 72 Ако можеше, щеше да завземе

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Баба ти от Украйна":

    ама са далече.
    Едно време са взимали, от Мексико.
    И сега искат някъде по-близо, примерно Гренландия.

    13:37 09.07.2026

  • 73 Волгин Българофоба

    10 2 Отговор
    Тоя отдавна трябваше да е изгонен от Европарламента

    Коментиран от #77

    13:37 09.07.2026

  • 74 Волга Енисеева

    7 2 Отговор
    Другарю Волгин, и Чембърлейн е водил диалог с Берлин, осигурил е мира в Европа, е подарил е Чехословакия, но накрая е трябвало да дойде Чърчил и да обещае кръв, труд, сълзи и пот. Та така с диалозите.

    13:38 09.07.2026

  • 75 Ха-ха

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "На Тоя на Снимката":

    Не, в дървени рубли.

    13:39 09.07.2026

  • 76 бегай към масква ушанке не е нужно да

    9 4 Отговор

    До коментар #69 от "Артилерист":

    висиш в България

    Коментиран от #79

    13:39 09.07.2026

  • 77 Нали

    3 5 Отговор

    До коментар #73 от "Волгин Българофоба":

    Толкова пречи на продажните урсули да съсипват Европа и да обират глупака!

    13:39 09.07.2026

  • 78 кой ти каза, че Русия е зле?

    4 9 Отговор

    До коментар #63 от "ххххххххххх":

    каята калас, която обмислят да разтурят заедно с нейната институция? Или платената антируска пропатанда? Я раздуй няколко числа да видим в кои области е зле Русия???? Ама май ВЪОБЩЕ не разбираш за какво става дума???
    Владимир Буковски, дисидентът от СССР, казва: “Чуйте ме, много е просто. Идвам в Европа и Европейският съюз е СССР, абсолютно същата система, същото Политбюро, същите избрани хора и т.н. и т.н.”.

    13:40 09.07.2026

  • 79 Не е нужно

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "бегай към масква ушанке не е нужно да":

    Ама висите и тролите и обслужвате унищожението на Европа!

    13:40 09.07.2026

  • 80 Пламен

    8 3 Отговор
    Путин реши да съсипе русия....ми ти що отиде в Брюксел що не си в масква

    Коментиран от #90

    13:43 09.07.2026

  • 81 Ми като не биеш те бият

    3 4 Отговор
    Русия като не превзе Куев след като беше стигнала до там и тръгна да се води по акъла на Турция и Англия сега има опасност да загуби войната и суверенитета си защото ще и вземат !!! ЯО , освен природните богатства.

    13:44 09.07.2026

  • 82 Ддд

    9 4 Отговор
    Този евродепутат, руски гражданин и защитник на войната на Путин в Украйна ли е?
    А може би замества унгарския външен министър, на Орбан в ЕС?
    Срам за България са подобни смешници!

    Коментиран от #87

    13:44 09.07.2026

  • 83 оня с коня

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "Орк":

    Ако твърдението ти е истина,явно си се Главил "Работник" при съответните Руски служби със Задача да подкрепяш МОЩНО Масивната хибридна война която се води срещу България с Пропагандни Постове и "Правилни" Внушения,като логично е и да ти бъде осигурен Интернет за целта.И както Девизът на Проститутките е че "Срамен труд няма",що пък същото да не се отнася и за тебе?:)

    13:44 09.07.2026

  • 84 и само на "волгата"

    7 4 Отговор

    До коментар #63 от "ххххххххххх":

    плащат тази заплата? Плащат я на всички евродепутати, между които са и тези от ДПС, заедно с продажната Елена Йончева или фашиста АлЙо (Александър Йорданов - питайте го за злоупотребите му по времето, когато беше дипломат), който се радва на родовата обвързаност с убийците на децата от Ястребино.ОТВРАТ!!!! Или не го знаеш, или си бетер него?

    13:44 09.07.2026

  • 85 А ти защо фалшифицираш лайкове

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "смях в залата":

    Как така за нула време имаш 50 лайки ми то е ясно как.

    13:45 09.07.2026

  • 86 Наблюдател

    5 6 Отговор
    Ех, Волгин, Волгин. Можеш да се изказваш свободно, нито новичок те очаква, нито званието чуждестранен агент, ние сънародниците ти можем да те коментираме без страх от многогодишни присъди, дали се замислил поне веднъж, като се ползваш от благата на демокрацията?

    13:46 09.07.2026

  • 87 Ами ако бе по умна

    5 6 Отговор

    До коментар #82 от "Ддд":

    щеше да разбереш, че защитава европейските интереси, за разлика от продажните урсули унищожаващи Европа!

    Коментиран от #91

    13:46 09.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Майка ти

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Баба ти от Украйна":

    Как е,ченге?Върви ли добпе социалният инженеринг над българите в коментари и мнения по бг медии?

    13:47 09.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ддд

    2 6 Отговор

    До коментар #87 от "Ами ако бе по умна":

    Не мога да си помисля, че има лица като тебе които са готови да продадат Европа на Фашистан, защото били поискали Украйна за техен васал, и да си стои в третия свят, защото Фашистан така е разпоредила. Иначе ще води война с тях. Както го прави в момента.

    Коментиран от #115

    13:49 09.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 смях в залата

    4 4 Отговор
    Питах кои са приятелите на русия и никой не ми отговори. Сега питам: До преди войната жените,любовниците децата на олигарсите и кремълските политици имаха двойни гражданства. Имаха имоти в Европа, ходеха на шопинг до Италия,Франция ,Швейцария.....и им беше хубаво . Като им наложиха санкции зареваха. Кога руснака е искрен?

    13:52 09.07.2026

  • 94 Да бяха станали руснаците 500-600

    3 1 Отговор
    Милиона те не правят нищо за себе си

    13:53 09.07.2026

  • 95 вън

    5 5 Отговор
    Вън руския башибозук от България.

    13:53 09.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 СЗО

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на Волгин":

    Горката Русия.. . Никой не иска да преговаря с нея. А Путин толкова много да иска....

    Коментиран от #114

    13:54 09.07.2026

  • 98 Кой е агресора защото зеленски

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "смях в залата":

    Всеки ден се хвали колко рафинерии е подпалил на територията на Русия ми то очевидно че украйна е агресор от името на НАТО и ЕС. Дроновете са английски изтреляни от Прибалтика.

    Коментиран от #104

    13:54 09.07.2026

  • 99 смях в залата

    3 6 Отговор

    До коментар #90 от "Той Волгин е изпратен в Брюксел от":

    От мен не е. От малоумниците е изпратен. Той си живее в Брюксел и им говори глупости а те му вярват

    Коментиран от #101

    13:54 09.07.2026

  • 100 Петиция

    3 3 Отговор
    Волгин Коцето и Цончо в Москва. Завинаги.

    13:56 09.07.2026

  • 101 Ти не си малоумник

    3 0 Отговор

    До коментар #99 от "смях в залата":

    Щом можеш да манипулираш така дръзко знаците значи си връзкар.

    13:57 09.07.2026

  • 102 АБВ

    3 2 Отговор
    От тевтонците, литовците, шведите, обединена Европа от Наполеон, турците, японците, поляците, Хитлерова Европа, чак до днешните съвременни европолитикани, всички се опитват да разрушат и разграбят Русия.
    Едно е сигурно, колкото повече подценяват Русия и точат лиги за богатствата и, толкова повече е гарантирана загубата им. Трябва да ходят и да палят свещичка за здраве на Путин, иначе ще им дойде някой, който няма да се свени да им покаже, че "царя е гол", не че американците не си го виждат и сами в Иран.

    13:57 09.07.2026

  • 103 селяк

    3 1 Отговор
    баце на САЩ не им треа силна икономически Русия и ЕС. Къде иначе ша си продаат боклуците? При жълтурите ли :Д неее

    13:57 09.07.2026

  • 104 смях в залата

    2 3 Отговор

    До коментар #98 от "Кой е агресора защото зеленски":

    Ти глупав ли си или какъв. Кой нападна Украйна 2022 година. Оставям Крим. От тогава ракетите на РАшките целят жилищни блокове. Украинците се защитават.

    Коментиран от #112, #113

    13:58 09.07.2026

  • 105 Питане

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ами ако САЩ":

    "Другарю", петолъчката връз която си седнал и ти се е зав ряла в дир ника, това ли за теб е върховното удоволствие, въпреки болката ???

    Коментиран от #111

    14:00 09.07.2026

  • 106 ха, ха, ха...

    2 2 Отговор
    Диалог се води с някой който е склонен да разговаря, а не всеки път да поставя ултиматуми и да отказва дискусия най вече с конкретните участници в конфликта.

    14:02 09.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Смях в залата на смеха за смешника

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "смях в залата":

    Да не се задавиш от толкова много смях в залата на смеха. Щото май ти преседнало нещо на гърлото. Пази се.

    14:08 09.07.2026

  • 111 Ами ако бе по умна

    0 3 Отговор

    До коментар #105 от "Питане":

    щеше да се помъчиш да вникнеш в коментара, вместо да вменяваш поредната тъпотия! Заради такива като теб е възможно да съществува зло като САЩ и продажни урсули унищожаващи Европа!

    Коментиран от #137

    14:10 09.07.2026

  • 112 Опитай пак

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "смях в залата":

    Това са лъжи и инсинуации. Май ти си повярвал на пропагандата като тия дето според теб вярват на Волгин. Ти си същия като тях.

    14:11 09.07.2026

  • 113 Ами глупави сте

    0 3 Отговор

    До коментар #104 от "смях в залата":

    Войната е следствие, а не причина! Ако бе вникнал в причината, щеше да знаеш, че без САЩ тази война нямаше да я има.

    Коментиран от #116

    14:11 09.07.2026

  • 114 Браво на Волгин

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от "СЗО":

    Всеки път залива с неудобната истина продажните урсули унищожаващи Европа.

    Къде глупака прочете Русия, не знам! Заради такива като вас е възможно САЩ да унищожава Европа и продажни урсуки да си тъпчат сметките за ваша сметка!

    14:15 09.07.2026

  • 115 Ами ако можеше да мислиш

    0 3 Отговор

    До коментар #91 от "Ддд":

    щеше да виждаш как САЩ унищожава Европа и продажни урсули те обират, вместо да мразиш истината и такива като Волгин, които имат достойнството да я кажат!

    14:17 09.07.2026

  • 116 смях в залата

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Ами глупави сте":

    Украинците си защитават земята и домовете.Кой завладяваше прибалтийските републики и не само тях ССССР или САЩ

    Коментиран от #117

    14:20 09.07.2026

  • 117 Верно ли

    0 3 Отговор

    До коментар #116 от "смях в залата":

    Кои домове защитават, като тези земи са от векове руски и населени с руско население, което скочи след преврата на САЩ срещу назначената хунта, която ги избиваше и репресираше.

    Коментиран от #119

    14:22 09.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Верно ли":

    Беше ли там да го питаш това население или повтаряш опорки, а? Че кой се бие срещу москалите? Точно това руско население, както го наричаш!

    Коментиран от #126

    14:26 09.07.2026

  • 120 малко истински факти

    3 3 Отговор
    Жалкото мацковско рупорче вольгинь, пак го активираха да дрънка хумурезки.

    Коментиран от #124

    14:26 09.07.2026

  • 121 Не е редно да участваме във форума

    4 2 Отговор
    В който има отвратително соросоидно манипулиране на лайковете. То се вижда с просто око не е нужно много да е умен човек.

    14:27 09.07.2026

  • 122 смях в залата

    1 1 Отговор
    Прочетете за ЕМСКИ указ от 1876 година и ще видите за какво става въпрос. Пиши кои са приятелите на руснаците и не говори глупости.

    14:30 09.07.2026

  • 123 Волгин получава европейска заплата

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "смях в залата":

    Защото е евродепутат избран от български избиратели и много внимавай как ги наричаш от тук на татък.

    14:30 09.07.2026

  • 124 !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "малко истински факти":

    Бре,чия си муха,балканецо?

    14:30 09.07.2026

  • 125 фалшификатор влезе с петдесет лайка

    3 1 Отговор
    За коментар срещу Петър Волгин !!!

    Коментиран от #127

    14:32 09.07.2026

  • 126 Ами ти като не беше

    0 1 Отговор

    До коментар #119 от "Ха ха ха ха":

    що тиражираш лъжите на западната пропаганда за глупаци, която обслужва унищожението на Европа. Или викаш дреме ти за Европа. Дай да тролим срещу Русия. За разлика от теб, сме присъствали какво се случи 2014 година. Присъствахме и като тогава търсеха канали да евакуират българите от Украйна. И помощ от Русия поискахме. Дори е интересно как българските медии наричаха тогава този режим! Всичко го има в нета. Толкова глупаво изглеждате като ви ползват за евтини безродници.

    Коментиран от #143

    14:33 09.07.2026

  • 127 Явно висока цена се дава

    5 0 Отговор

    До коментар #125 от "фалшификатор влезе с петдесет лайка":

    С цел въпросния евродепутат да се омаскарява. Но няма да мине номера.

    14:35 09.07.2026

  • 128 Дика

    4 2 Отговор
    То Путин я съсипа безплатно бе, Волгин, а лицемерът си ти, живееш си в тоя кофти запад, тъпчеш пачките евро в джоба и ръсиш простотии.

    Коментиран от #133

    14:36 09.07.2026

  • 129 Казуар

    2 2 Отговор
    Другарю Волгин, ти напълно отговаряш на думите - храни куче да те лае.

    14:37 09.07.2026

  • 130 Летец Пешеходец

    1 2 Отговор
    Ето го бе, тоя русофилски гном, висок 1.60. Пешо Волгата е такава карикатура на живо, че направо ще се скъсате от смях ако го срещнете някога. Но иначе е "сериозен четирихилядник".

    Коментиран от #134

    14:37 09.07.2026

  • 131 Йода

    3 2 Отговор
    Грозен, клепоушат, плешив предател.

    14:37 09.07.2026

  • 132 Пламен

    2 1 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    14:38 09.07.2026

  • 133 И си ги заслужава

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "Дика":

    за разлика от продажните урсули, които си тъпчат сметките с милиони за твоя сметка!

    14:39 09.07.2026

  • 134 Вникна ли в думите

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "Летец Пешеходец":

    Или ти е гадно, че Волгин за разлика от теб има достойнството да каже истината! Не го е срам да пречи на урсулите да унищожават Европа и да обират тролещият глупак!

    Коментиран от #135, #136

    14:41 09.07.2026

  • 135 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Вникна ли в думите":

    Волгин е нагъл и безочлив тъпана, при това руснак. Да си отива в Русия и там да се прави на мъж да разправя истини.

    Коментиран от #140

    14:47 09.07.2026

  • 136 Летец Пешеходец

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Вникна ли в думите":

    Тоя запъртък, "пречел на урсулите", ти добре ли си? Единственото, което прави Пешко, е да заработи 20 000 евро за себе си на месец. А ти си вярвай, че този неадекватният русофилски измекяр, щял да промени нещо. То ако можеше да промени нещо, нямаше да го оставят да се "изявява". Орбан се опита и го разкараха от политиката. Гледай Мунчо какви ги върши и ще разбереш, колко не си в час. "Предоговарянето" с "Боташ", бъдещият договор с "Устингхаус", оръжието за Украйна и т. н.

    Коментиран от #145

    14:48 09.07.2026

  • 137 Питане

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Ами ако бе по умна":

    На комунист, представител на тези, които УНИЩОЖИХА и България, трябва ли да се отговаря ???
    "другарю", като тръгнеш от Плана Маршал /дето Тарабата категорично отказа/, та стигнеш до комунистическата бутафорията СДС, и после до Чорапа, ВИЕ унищожихте, окрадохте и сложихте прът в колелата на България в нейното развитие.
    Без съд и присъда след 09.09 1944 избихте интелигенцията знаещите и можещите и вие - НЕ УКИТЕ се чучнахте на мястото им.
    Резултата - = с Африка !!!

    Коментиран от #147

    14:49 09.07.2026

  • 138 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Демокрация, свобода, просперитет, Русия-всичките тези думи са несъвместими докато на власт е някой нацист, като Путлер. Европа не предприе война срещу Русия. Европейските лидери се молеха на Путлер да не започва война срещу Украйна. Само подлоги, като Волгин подкрепят рашизма.

    14:49 09.07.2026

  • 139 СССР

    0 0 Отговор
    "Волгин за разлика от теб има достойнството да каже истината!"
    Интересно кога вологин каза:
    Диваците си убиха царя!
    Руснацире унищожиха СССР!
    Комунизма си отиде, но "кучешките" сърца още реват за "чистия светъл Гулак"
    А пък идиота путин ще батиса и каквото остана от "велика" русия.

    Коментиран от #142

    14:49 09.07.2026

  • 140 То тртоленето

    0 1 Отговор

    До коментар #135 от "Българин":

    винаги е било занимание за отпадъка в едно общество. Жалко, че такива като Волгин и за отпадъка се грижат да не гои обират продажните урсули, но глупака си сака да е глупак.,

    14:50 09.07.2026

  • 141 На Тоя црвл

    1 1 Отговор
    само защита на Русия му е в главата и плюене по ЕС. Ама, прибира от нас по 20000 еврака и ходи на безплатни почивки в Испания и Италия вместо с тези кинти да праща цистерни с бензин на ватенките.

    Коментиран от #144

    14:50 09.07.2026

  • 142 Ами Волгин

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "СССР":

    е българин и европеец и се занимава с проблемите в България и Европа. Ти ако си руснак, питай руските политици, за да не изглеждаш така глупаво.

    14:51 09.07.2026

  • 143 Ха ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #126 от "Ами ти като не беше":

    Ромите не лъжат така, както вие лъжете, бе руски наглеци! Колко българи "преведохте" през 2014-та, бе? Точно нула! И в Киев не си бил през 2014-та. Бил си в Нета и си повтарял опорките.

    Коментиран от #148

    14:52 09.07.2026

  • 144 Лъжата е приоритет

    0 1 Отговор

    До коментар #141 от "На Тоя црвл":

    на пропаднал глупак. Жалко за Волгин защитаващ Европа и България, че и за такъв отпадък се грижи.

    14:53 09.07.2026

  • 145 Аз съм добре

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Летец Пешеходец":

    щом не съм глупак хванат да троли срещу Русия, докато САЩ му се радва, че е евтин и глупав и го обира и унищожава Европа. Или викаш бъди глупак да видиш колко ти е лесно, дори не знае колко глупаво изглежда.

    14:55 09.07.2026

  • 146 Наглост Петърволгина

    0 0 Отговор
    Повече от наглост! повече от цинизъм е слугинажът на това жалко нищожество и слузест черевй, дето си сложило руска фамилия, точно за да доказва слугинажа си към кремълското чудовище и масов убиец! Че като си зажалил за Русия, защо не жалиш така и за украинския народ, нападнат нагло и вероломно от кремълския злодей, който вече пета година убива невинни жени, деца и старци, взривява болници, университети, училища, родилни домове и жилищни сгради? Защо бе, слузесто нищожество, дето ти викат Петър! Впрочем, Петър на испански значи "пръдлю", знаеш ли? Ама ти не само пърдиш, ти направо се наси---аш! Да, нищожество си се пръкнал и нищожество ще се споминеш, кремълска подлого!

    Коментиран от #149

    14:55 09.07.2026

  • 147 Та викаш

    0 0 Отговор

    До коментар #137 от "Питане":

    много е гадно някой като Волгин да има достойнство да каже истината, а глупака да троли и да обслужва унищожението на Европа.

    14:58 09.07.2026

  • 148 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ха ха ха ха":

    Ромите не лъжат така както евтиният глупак, ползван за лъжи срещу Русия и обслужващ унищожението на Европа!

    14:59 09.07.2026

  • 149 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Наглост Петърволгина":

    Не го е срам Волгин да казва истината и да пречи на продажните урсули да т6е обират и унищожават ЕС!

    15:01 09.07.2026

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