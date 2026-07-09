Петър Волгин: Вместо да води диалог с Москва, Западът реши да съсипе Русия

Мечтата на колективния Запад винаги е била да види Майдан в Москва. В продължение на десетилетия Западът обучаваше и финансираше много хора и организации в Русия, надявайки се те да се превърнат в неговата Пета колона и сами да съсипят страната си. Но въпреки милиардите долари и евро, дадени за тази цел, мнозинството от руските граждани на Русия отхвърли Данайския дар на западните лицемери. Това заяви българският евродепутат Петър Волгин в Европейския парламент в дебати, свързани с подкрепата на демократичните сили и антивоенните активисти в Русия.
Според Волгин, нормалните руски граждани отлично разбират, че западните „демократи“ въпреки всичките си високопарни слова, пет пари не дават за демокрацията, свободата и просперитета на Русия. Единственото, което искат, е тотален контрол върху Руската федерация. И да я грабят безнаказано.
„Западът много иска да се повтори ситуацията от 90-те години, когато техният любимец Елцин и приближените му олигарси изпълняваха безпрекословно желанията на чуждите властови центрове и разпродаваха страната си. Днешното ръководство на Русия отдавна отхвърли тази васална зависимост и затова Брюксел и Вашингтон правят всичко възможно, за да го свалят“, посочи българският евродепутат от „Възраждане“. Парадоксът обаче е, че нито наливаните колосални суми, нито истеричната пропаганда постигат тази цел. Чуждестранните агенти на влияние в Русия или бягат при своите покровители, или замълчават засрамени.
„Тотално сбъркана е политиката на колективния Запад по отношение на Русия. Вместо да водят откровен диалог с Москва, западните ръководители решиха, че могат лесно да съсипят тази държавна. Сметнаха, че на безценица ще си купят руския елит така, както са правили западните колонизатори с местното население в Африка и Америка. Повярваха, че днес тлъстите грантове и безплатните воаяжи до Брюксел и Вашингтон за руснаците ще бъдат това, което някога са били искрящите мъниста за американските и африканските племенни вождове. Да, отделни НПО-та и политици се продадоха. Но в крайна сметка се оказа, че огромният финансов ресурс, отделен за антируска пропаганда, не е довел до нищо“, заключи Петър Волгин и констатира допълнително, че продължаването на тази стратегия ще доведе до същия нулев резултат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смях в залата
Коментиран от #3, #27, #85, #98, #110, #123
13:04 09.07.2026
2 Браво на Волгин
Коментиран от #97
13:04 09.07.2026
3 За жалост
До коментар #1 от "смях в залата":нашите национални предатели те направиха съюзник на световният агресор САЩ!
Коментиран от #9
13:05 09.07.2026
4 Емигрант
Коментиран от #11
13:09 09.07.2026
5 ВОЛГА ВОЛГА
НЕ БЕШЕ ЗАПОЧНАЛ ВОЙНАТА
СЕГА НЯМАШЕ ДА РЕВАТ КРЕМЪЛСКИТЕ ЦИРЕИ.
ЦЯЛ СВЯТ КАНЕШЕ ПУТКЕР
ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ МУ ДАДОХА
СВЕТОВНО ПО ФУТБОЛ
МУ ДАДОХА .
НАВСЯКЪДЕ ЧЕРВЕНИ КИЛИМИ
С ПОЧЕСТИ ЦВЕТЯ И РОЗИ ГО ПОСРЕЩАХА .
СЕГА ВОЛГА РАЗНЕБИТЕНА
КИТАЙ И ИНДИЯ КОГАТО
ПЛАЩАТ
3 ПЪТИ ПО НИСКИ ЦЕНИ
НА ПУТКЕР
ЗА НЕФТ ЗА ГАЗ ЗА ВСИЧКИ КОЕТО
СИ ПОМИСЛИ ЧОВЕК .
КОЙ ПЛЯЧКОСВА РУСИЯ
КИТАЙ НЕ РАЗГРАБВА ЛИ СИБИР В МОМЕНТА
ВОЛГА РАЗНЕБИТЕНА?
Коментиран от #16
13:10 09.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ще ви
13:10 09.07.2026
8 Волгааа, Волга ...
Коментиран от #49
13:10 09.07.2026
9 смях в залата
До коментар #3 от "За жалост":Кажи кои са съюзниците и приятелите на руснаците?
Коментиран от #13, #64
13:10 09.07.2026
10 Нострадамус
13:10 09.07.2026
11 Верно ли
До коментар #4 от "Емигрант":Къде ви намират толкова плоски?
13:11 09.07.2026
12 Волгин
Но и това не заслужавате, империалистични двулични клоуни
Коментиран от #96
13:12 09.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кво па ти имаш
До коментар #6 от "ОФФФ":в главата, за да те заболи?
13:13 09.07.2026
15 Фори
Коментиран от #17, #35
13:13 09.07.2026
16 Ами ако САЩ
До коментар #5 от "ВОЛГА ВОЛГА":си стоеше у тях и такива като теб нямаше да се излагат денонощно. 😄
Коментиран от #105
13:13 09.07.2026
17 Не български евро депутат
До коментар #15 от "Фори":И благодарение на такива като него, такива като теб мразещите истината ги е яд, че пречи на продажните урсули да те крадат и обират!
13:15 09.07.2026
18 Аксиома
Това са фактите мили хомосъветикус.
Коментиран от #21, #46
13:16 09.07.2026
19 Ушанко рашов
Коментиран от #23
13:17 09.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Темата е
До коментар #18 от "Аксиома":за продажните урсули които унищожават Европа. Дреме ти на теб за Европа.
13:17 09.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами в Иран
До коментар #19 от "Ушанко рашов":агресора САЩ ко го прайм. Дреме ти на теб, че САЩ те брои за евтин и глупав и унищожава Европа!
Коментиран от #62
13:19 09.07.2026
24 Възpожденец 🇧🇬
13:20 09.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 русия Агресор Терорист
13:21 09.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахахаха
Коментиран от #42, #55
13:25 09.07.2026
29 мизерна Волга
Коментиран от #37
13:25 09.07.2026
30 Волгин
Коментиран от #33, #34, #41
13:25 09.07.2026
31 604
13:26 09.07.2026
32 С ЛАВА УКРАИНЕ
13:27 09.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Война ти натресе САЩ
До коментар #30 от "Волгин":А ако бе по умна, щеше да видиш, че за да те обира и унищожава.
Коментиран от #48
13:27 09.07.2026
35 Баща ти
До коментар #15 от "Фори":Вече писах коментар за това,че Петър Георгиев е с руски произход по бащина линия и се е прекръстил "Петър Волгин" и е реално руски националист и пета колона.Българите трябва да издирят и изгонят всички руснаци от България като минимум!
13:27 09.07.2026
36 Еврокопейкa
До коментар #25 от "Няма лошо":Кой мислите, ще е следващия гол до кръста чичко, по който ще въздишат копейките след краха на Московията?
13:27 09.07.2026
37 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
До коментар #29 от "мизерна Волга":ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))
Коментиран от #68
13:28 09.07.2026
38 оня с коня
Коментиран от #50, #65
13:28 09.07.2026
39 Е, все някой
13:28 09.07.2026
40 виме
До коментар #22 от "РФ е един огромен КЕН eф !":ама мнооо яко си се натровил от западната пропаганда
13:28 09.07.2026
41 604
До коментар #30 от "Волгин":Да бе те укроУфъашагите щот не си го просехъ с големия черпак.
Коментиран от #58
13:28 09.07.2026
42 Ами тя можеше и да няма война
До коментар #28 от "Хахахаха":Ако САЩ си стоеше у тях!
13:28 09.07.2026
43 Пепи Волгата
Коментиран от #54
13:28 09.07.2026
44 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Коментиран от #60, #61
13:29 09.07.2026
45 Гост
13:29 09.07.2026
46 Баща ти
До коментар #18 от "Аксиома":Е,прав си!Империята СССР си беше реално руска империя,местното население ограбвано за да могат руснаците да живеят богато.
13:29 09.07.2026
47 604
13:29 09.07.2026
48 Волгин
До коментар #34 от "Война ти натресе САЩ":Та ти не видя ли още преди 5 години, че танкове, самолети и пехота на САЩ и ЕС нахлуха в Украйна и започнаха убийства, изнасилвания, огромни разрушения, грабене на бяла и черна техника.......??? 😲😲😲 Даже бяха с латинската буква Z , в азбуката на братушките няма такава.......... 😟😟
Коментиран от #56
13:29 09.07.2026
49 Че той това искаше
До коментар #8 от "Волгааа, Волга ...":Русия си отвори икономиката за западни компании.
Путин с триста мъки ги довърши потоците, след санцкии.
Искаше да си продава газа.
Но аглосаксонците нямаха никакъв интерес от това.
НАТО до границата на Русия и никакъв газ, нищо че Европа страда от това.
Англосаксонците, САЩ и Великобритания никога не са искали сближаване между Европа и Русия, щото тогава Европа+Русия щяха да са номер едно.
И това е една от причините за тая война. Има и други.
Само че за да рзбереш, трябва малце мозък, явно нямаш.
13:30 09.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 гост
Коментиран от #57
13:30 09.07.2026
53 Феникс
13:30 09.07.2026
54 .....
До коментар #43 от "Пепи Волгата":Ние сме болшивики от Червената Армия ,стига с копейки 😄
13:30 09.07.2026
55 Орк
До коментар #28 от "Хахахаха":За да даже шанса на бандеровци да избият всички руснаци ?
13:31 09.07.2026
56 Видях преди повече
До коментар #48 от "Волгин":като САЩ направи преврат в Украйна!
13:31 09.07.2026
57 Ами защото
До коментар #52 от "гост":глупави като теб не им дреме, че продажните урсули унищожават Европа, а такива като Волгин дори и за глупака мислят!
13:32 09.07.2026
58 Тихо ватнишки примат
До коментар #41 от "604":за Путин ли говориш, той като е истински лидер, защо не прекрати войната?
13:32 09.07.2026
59 Защото
13:33 09.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Русия е враг
До коментар #44 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":единствено на българският безроден глупак!
13:33 09.07.2026
62 Баба ти от Украйна
До коментар #23 от "Ами в Иран":Кои територии завзема САЩ от Иран , Иран разработва ядрено оръжие подкрепя и финансира Хизбула и Хутите ако в тях попадне ядрена бомба какво става Ако можеш помисли малко ще ти е от полза
Коментиран от #67, #72, #89
13:33 09.07.2026
63 ххххххххххх
Коментиран от #78, #84
13:33 09.07.2026
64 в коя зала е смехът?
До коментар #9 от "смях в залата":за съюзниците и приятелите на руснаците? ТИ КАЖИ КОИ са приятели на есср-то и политбюрото в Брюксел???? Дори и Тръмп ги прави на маймуни. С рУСИЯ е целият останал свят - от страните в БРИКС - КИТАЙ, ИНДИЯ, Бразилия и т.н., което е близо ТРИ ЧЕВЪРТИ от света. А брюкселци го закъсаха! И това СЕ ВИЖДА отвсякъде.
13:34 09.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Отвратен
13:34 09.07.2026
67 Ами САЩ
До коментар #62 от "Баба ти от Украйна":само унищожава народи по света, които не искат да бъдат обирани и роби на САЩ. Дреме ти на теб. Важното е да зобиш евтина пропаганда!
13:34 09.07.2026
68 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #37 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":ЧАКАТ ВИ В ПАСОЛЯ ...
ЩОМ ТОЛКОВА ВИ Е
НА СЪРЦЕ МАТУШКА
МАРШ В ОКОПИТЕ
ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ.
13:35 09.07.2026
69 Артилерист
Коментиран от #76
13:35 09.07.2026
70 ИВАН
13:36 09.07.2026
71 На Тоя на Снимката
Коментиран от #75
13:37 09.07.2026
72 Ако можеше, щеше да завземе
До коментар #62 от "Баба ти от Украйна":ама са далече.
Едно време са взимали, от Мексико.
И сега искат някъде по-близо, примерно Гренландия.
13:37 09.07.2026
73 Волгин Българофоба
Коментиран от #77
13:37 09.07.2026
74 Волга Енисеева
13:38 09.07.2026
75 Ха-ха
До коментар #71 от "На Тоя на Снимката":Не, в дървени рубли.
13:39 09.07.2026
76 бегай към масква ушанке не е нужно да
До коментар #69 от "Артилерист":висиш в България
Коментиран от #79
13:39 09.07.2026
77 Нали
До коментар #73 от "Волгин Българофоба":Толкова пречи на продажните урсули да съсипват Европа и да обират глупака!
13:39 09.07.2026
78 кой ти каза, че Русия е зле?
До коментар #63 от "ххххххххххх":каята калас, която обмислят да разтурят заедно с нейната институция? Или платената антируска пропатанда? Я раздуй няколко числа да видим в кои области е зле Русия???? Ама май ВЪОБЩЕ не разбираш за какво става дума???
Владимир Буковски, дисидентът от СССР, казва: “Чуйте ме, много е просто. Идвам в Европа и Европейският съюз е СССР, абсолютно същата система, същото Политбюро, същите избрани хора и т.н. и т.н.”.
13:40 09.07.2026
79 Не е нужно
До коментар #76 от "бегай към масква ушанке не е нужно да":Ама висите и тролите и обслужвате унищожението на Европа!
13:40 09.07.2026
80 Пламен
Коментиран от #90
13:43 09.07.2026
81 Ми като не биеш те бият
13:44 09.07.2026
82 Ддд
А може би замества унгарския външен министър, на Орбан в ЕС?
Срам за България са подобни смешници!
Коментиран от #87
13:44 09.07.2026
83 оня с коня
До коментар #65 от "Орк":Ако твърдението ти е истина,явно си се Главил "Работник" при съответните Руски служби със Задача да подкрепяш МОЩНО Масивната хибридна война която се води срещу България с Пропагандни Постове и "Правилни" Внушения,като логично е и да ти бъде осигурен Интернет за целта.И както Девизът на Проститутките е че "Срамен труд няма",що пък същото да не се отнася и за тебе?:)
13:44 09.07.2026
84 и само на "волгата"
До коментар #63 от "ххххххххххх":плащат тази заплата? Плащат я на всички евродепутати, между които са и тези от ДПС, заедно с продажната Елена Йончева или фашиста АлЙо (Александър Йорданов - питайте го за злоупотребите му по времето, когато беше дипломат), който се радва на родовата обвързаност с убийците на децата от Ястребино.ОТВРАТ!!!! Или не го знаеш, или си бетер него?
13:44 09.07.2026
85 А ти защо фалшифицираш лайкове
До коментар #1 от "смях в залата":Как така за нула време имаш 50 лайки ми то е ясно как.
13:45 09.07.2026
86 Наблюдател
13:46 09.07.2026
87 Ами ако бе по умна
До коментар #82 от "Ддд":щеше да разбереш, че защитава европейските интереси, за разлика от продажните урсули унищожаващи Европа!
Коментиран от #91
13:46 09.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Майка ти
До коментар #62 от "Баба ти от Украйна":Как е,ченге?Върви ли добпе социалният инженеринг над българите в коментари и мнения по бг медии?
13:47 09.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Ддд
До коментар #87 от "Ами ако бе по умна":Не мога да си помисля, че има лица като тебе които са готови да продадат Европа на Фашистан, защото били поискали Украйна за техен васал, и да си стои в третия свят, защото Фашистан така е разпоредила. Иначе ще води война с тях. Както го прави в момента.
Коментиран от #115
13:49 09.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 смях в залата
13:52 09.07.2026
94 Да бяха станали руснаците 500-600
13:53 09.07.2026
95 вън
13:53 09.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 СЗО
До коментар #2 от "Браво на Волгин":Горката Русия.. . Никой не иска да преговаря с нея. А Путин толкова много да иска....
Коментиран от #114
13:54 09.07.2026
98 Кой е агресора защото зеленски
До коментар #1 от "смях в залата":Всеки ден се хвали колко рафинерии е подпалил на територията на Русия ми то очевидно че украйна е агресор от името на НАТО и ЕС. Дроновете са английски изтреляни от Прибалтика.
Коментиран от #104
13:54 09.07.2026
99 смях в залата
До коментар #90 от "Той Волгин е изпратен в Брюксел от":От мен не е. От малоумниците е изпратен. Той си живее в Брюксел и им говори глупости а те му вярват
Коментиран от #101
13:54 09.07.2026
100 Петиция
13:56 09.07.2026
101 Ти не си малоумник
До коментар #99 от "смях в залата":Щом можеш да манипулираш така дръзко знаците значи си връзкар.
13:57 09.07.2026
102 АБВ
Едно е сигурно, колкото повече подценяват Русия и точат лиги за богатствата и, толкова повече е гарантирана загубата им. Трябва да ходят и да палят свещичка за здраве на Путин, иначе ще им дойде някой, който няма да се свени да им покаже, че "царя е гол", не че американците не си го виждат и сами в Иран.
13:57 09.07.2026
103 селяк
13:57 09.07.2026
104 смях в залата
До коментар #98 от "Кой е агресора защото зеленски":Ти глупав ли си или какъв. Кой нападна Украйна 2022 година. Оставям Крим. От тогава ракетите на РАшките целят жилищни блокове. Украинците се защитават.
Коментиран от #112, #113
13:58 09.07.2026
105 Питане
До коментар #16 от "Ами ако САЩ":"Другарю", петолъчката връз която си седнал и ти се е зав ряла в дир ника, това ли за теб е върховното удоволствие, въпреки болката ???
Коментиран от #111
14:00 09.07.2026
106 ха, ха, ха...
14:02 09.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Смях в залата на смеха за смешника
До коментар #1 от "смях в залата":Да не се задавиш от толкова много смях в залата на смеха. Щото май ти преседнало нещо на гърлото. Пази се.
14:08 09.07.2026
111 Ами ако бе по умна
До коментар #105 от "Питане":щеше да се помъчиш да вникнеш в коментара, вместо да вменяваш поредната тъпотия! Заради такива като теб е възможно да съществува зло като САЩ и продажни урсули унищожаващи Европа!
Коментиран от #137
14:10 09.07.2026
112 Опитай пак
До коментар #104 от "смях в залата":Това са лъжи и инсинуации. Май ти си повярвал на пропагандата като тия дето според теб вярват на Волгин. Ти си същия като тях.
14:11 09.07.2026
113 Ами глупави сте
До коментар #104 от "смях в залата":Войната е следствие, а не причина! Ако бе вникнал в причината, щеше да знаеш, че без САЩ тази война нямаше да я има.
Коментиран от #116
14:11 09.07.2026
114 Браво на Волгин
До коментар #97 от "СЗО":Всеки път залива с неудобната истина продажните урсули унищожаващи Европа.
Къде глупака прочете Русия, не знам! Заради такива като вас е възможно САЩ да унищожава Европа и продажни урсуки да си тъпчат сметките за ваша сметка!
14:15 09.07.2026
115 Ами ако можеше да мислиш
До коментар #91 от "Ддд":щеше да виждаш как САЩ унищожава Европа и продажни урсули те обират, вместо да мразиш истината и такива като Волгин, които имат достойнството да я кажат!
14:17 09.07.2026
116 смях в залата
До коментар #113 от "Ами глупави сте":Украинците си защитават земята и домовете.Кой завладяваше прибалтийските републики и не само тях ССССР или САЩ
Коментиран от #117
14:20 09.07.2026
117 Верно ли
До коментар #116 от "смях в залата":Кои домове защитават, като тези земи са от векове руски и населени с руско население, което скочи след преврата на САЩ срещу назначената хунта, която ги избиваше и репресираше.
Коментиран от #119
14:22 09.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Ха ха ха ха
До коментар #117 от "Верно ли":Беше ли там да го питаш това население или повтаряш опорки, а? Че кой се бие срещу москалите? Точно това руско население, както го наричаш!
Коментиран от #126
14:26 09.07.2026
120 малко истински факти
Коментиран от #124
14:26 09.07.2026
121 Не е редно да участваме във форума
14:27 09.07.2026
122 смях в залата
14:30 09.07.2026
123 Волгин получава европейска заплата
До коментар #1 от "смях в залата":Защото е евродепутат избран от български избиратели и много внимавай как ги наричаш от тук на татък.
14:30 09.07.2026
124 !!!
До коментар #120 от "малко истински факти":Бре,чия си муха,балканецо?
14:30 09.07.2026
125 фалшификатор влезе с петдесет лайка
Коментиран от #127
14:32 09.07.2026
126 Ами ти като не беше
До коментар #119 от "Ха ха ха ха":що тиражираш лъжите на западната пропаганда за глупаци, която обслужва унищожението на Европа. Или викаш дреме ти за Европа. Дай да тролим срещу Русия. За разлика от теб, сме присъствали какво се случи 2014 година. Присъствахме и като тогава търсеха канали да евакуират българите от Украйна. И помощ от Русия поискахме. Дори е интересно как българските медии наричаха тогава този режим! Всичко го има в нета. Толкова глупаво изглеждате като ви ползват за евтини безродници.
Коментиран от #143
14:33 09.07.2026
127 Явно висока цена се дава
До коментар #125 от "фалшификатор влезе с петдесет лайка":С цел въпросния евродепутат да се омаскарява. Но няма да мине номера.
14:35 09.07.2026
128 Дика
Коментиран от #133
14:36 09.07.2026
129 Казуар
14:37 09.07.2026
130 Летец Пешеходец
Коментиран от #134
14:37 09.07.2026
131 Йода
14:37 09.07.2026
132 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
14:38 09.07.2026
133 И си ги заслужава
До коментар #128 от "Дика":за разлика от продажните урсули, които си тъпчат сметките с милиони за твоя сметка!
14:39 09.07.2026
134 Вникна ли в думите
До коментар #130 от "Летец Пешеходец":Или ти е гадно, че Волгин за разлика от теб има достойнството да каже истината! Не го е срам да пречи на урсулите да унищожават Европа и да обират тролещият глупак!
Коментиран от #135, #136
14:41 09.07.2026
135 Българин
До коментар #134 от "Вникна ли в думите":Волгин е нагъл и безочлив тъпана, при това руснак. Да си отива в Русия и там да се прави на мъж да разправя истини.
Коментиран от #140
14:47 09.07.2026
136 Летец Пешеходец
До коментар #134 от "Вникна ли в думите":Тоя запъртък, "пречел на урсулите", ти добре ли си? Единственото, което прави Пешко, е да заработи 20 000 евро за себе си на месец. А ти си вярвай, че този неадекватният русофилски измекяр, щял да промени нещо. То ако можеше да промени нещо, нямаше да го оставят да се "изявява". Орбан се опита и го разкараха от политиката. Гледай Мунчо какви ги върши и ще разбереш, колко не си в час. "Предоговарянето" с "Боташ", бъдещият договор с "Устингхаус", оръжието за Украйна и т. н.
Коментиран от #145
14:48 09.07.2026
137 Питане
До коментар #111 от "Ами ако бе по умна":На комунист, представител на тези, които УНИЩОЖИХА и България, трябва ли да се отговаря ???
"другарю", като тръгнеш от Плана Маршал /дето Тарабата категорично отказа/, та стигнеш до комунистическата бутафорията СДС, и после до Чорапа, ВИЕ унищожихте, окрадохте и сложихте прът в колелата на България в нейното развитие.
Без съд и присъда след 09.09 1944 избихте интелигенцията знаещите и можещите и вие - НЕ УКИТЕ се чучнахте на мястото им.
Резултата - = с Африка !!!
Коментиран от #147
14:49 09.07.2026
138 Абсурдистан
14:49 09.07.2026
139 СССР
Интересно кога вологин каза:
Диваците си убиха царя!
Руснацире унищожиха СССР!
Комунизма си отиде, но "кучешките" сърца още реват за "чистия светъл Гулак"
А пък идиота путин ще батиса и каквото остана от "велика" русия.
Коментиран от #142
14:49 09.07.2026
140 То тртоленето
До коментар #135 от "Българин":винаги е било занимание за отпадъка в едно общество. Жалко, че такива като Волгин и за отпадъка се грижат да не гои обират продажните урсули, но глупака си сака да е глупак.,
14:50 09.07.2026
141 На Тоя црвл
Коментиран от #144
14:50 09.07.2026
142 Ами Волгин
До коментар #139 от "СССР":е българин и европеец и се занимава с проблемите в България и Европа. Ти ако си руснак, питай руските политици, за да не изглеждаш така глупаво.
14:51 09.07.2026
143 Ха ха ха ха
До коментар #126 от "Ами ти като не беше":Ромите не лъжат така, както вие лъжете, бе руски наглеци! Колко българи "преведохте" през 2014-та, бе? Точно нула! И в Киев не си бил през 2014-та. Бил си в Нета и си повтарял опорките.
Коментиран от #148
14:52 09.07.2026
144 Лъжата е приоритет
До коментар #141 от "На Тоя црвл":на пропаднал глупак. Жалко за Волгин защитаващ Европа и България, че и за такъв отпадък се грижи.
14:53 09.07.2026
145 Аз съм добре
До коментар #136 от "Летец Пешеходец":щом не съм глупак хванат да троли срещу Русия, докато САЩ му се радва, че е евтин и глупав и го обира и унищожава Европа. Или викаш бъди глупак да видиш колко ти е лесно, дори не знае колко глупаво изглежда.
14:55 09.07.2026
146 Наглост Петърволгина
Коментиран от #149
14:55 09.07.2026
147 Та викаш
До коментар #137 от "Питане":много е гадно някой като Волгин да има достойнство да каже истината, а глупака да троли и да обслужва унищожението на Европа.
14:58 09.07.2026
148 Така е
До коментар #143 от "Ха ха ха ха":Ромите не лъжат така както евтиният глупак, ползван за лъжи срещу Русия и обслужващ унищожението на Европа!
14:59 09.07.2026
149 Така е
До коментар #146 от "Наглост Петърволгина":Не го е срам Волгин да казва истината и да пречи на продажните урсули да т6е обират и унищожават ЕС!
15:01 09.07.2026