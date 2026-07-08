Новини
България »
Десислава Атанасова излезе с официална позиция за казуса с полетите

Десислава Атанасова излезе с официална позиция за казуса с полетите

8 Юли, 2026 21:36 752 17

  • десислава атанасова-
  • пътувания-
  • турция-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Тя не е напускала Турция, докато е била там между 5 и 8 април 2024 г., и не е била командирована

Десислава Атанасова излезе с официална позиция за казуса с полетите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съдия Десислава Атанасова излезе днес с позиция до медиите, в която отхвърли твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е пътувала с лидера на ДПС Делан Пеевски в частен самолет до Дубай, предаде БТА.

"Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 - 8 април 2024 г.

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 - 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София - Истанбул - София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност", Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София - Истанбул - София" посочи Атанасова.

Тя уточни, че "дипломатическият паспорт е вид български документ за самоличност. Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. "д" от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му - Министерството на външните работи. В периода 5 - 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция. За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания. Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата. Приложените документи представляват неразделна част от настоящата позиция".


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааа

    6 27 Отговор
    Демерджията се ос...ра яко и сега единственият начин да се "избърше и измие" е като си подаде оставката....🤣

    Коментиран от #11

    21:53 08.07.2026

  • 2 нннн

    20 2 Отговор
    Колкото по- се въртиш по ти ... Очаквам от Демерджиев интересни клипчета.

    21:53 08.07.2026

  • 3 Деси

    24 2 Отговор
    метреси, подай просто оставка, това е толкоз просто - като теб - и логично,

    21:53 08.07.2026

  • 4 Упражнявала е говорим френски

    16 1 Отговор
    Тренира жената

    21:54 08.07.2026

  • 5 Наистина

    10 1 Отговор
    Ли " точния с парите" има юридическо образование. Не личи

    21:54 08.07.2026

  • 6 SDEЧЕВ

    3 6 Отговор
    Нещо неясно? Селтака с квадратната глава лъже и е за пандела сега да се обяснява пред ЕП какви ги е сготвил

    21:55 08.07.2026

  • 7 Шишилизация

    14 1 Отговор
    Шишо има връзки в Турция и може да й извади, каквото си иска удостоверение?

    21:56 08.07.2026

  • 8 ти да видиш

    10 2 Отговор
    Деса поетеса!!! И това нещо е КОСТИТУЦИОНЕН съдия???? Божееее със какво сме съгрешили толкова боже??? Почвам да се съмнявам че те има! Каво е това нещо какво става бе хора?????

    21:57 08.07.2026

  • 9 Официалната

    12 1 Отговор
    ѝ позиция е нещо , което само тя може да го нарече така ! Издиша отвсякъде !

    21:57 08.07.2026

  • 10 Лъжата

    10 1 Отговор
    я няма за нищо , дългогодишен опит !

    21:59 08.07.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даааа":

    И ти й повярва на дуловката, беги ве балък😅

    21:59 08.07.2026

  • 12 Наглост дуловска

    8 2 Отговор
    тази дуловска селяндурка, продавала картофи в родното си село, но пък пробивна бе, да му се не види! Много пробивна! Уредила се да завърши тримесечни курсове по право и ти да виидш майтап, станала "юристка"! Разгеле, неин интимен пирятел я уредил за юристконсулт в русенската психиятрия и... пътят към голямата политика и големите пари на дуловската селяндурка бил открит! Не щеш ли, точно в този момент Боко Тиквата от СИС, магистралният бандит, от когото треперели всички турски тираджии, търсел ново женско лице за ГЕРБерастката си престъпна сган и се спрял на Деса Дуловската! Добре ама, Десо! Ти защо чака цяла седмица за да представиш тези документи? Едни нищожества на уродливото 190 - килограмово туловище пък заминали за Страсбург, да се жалват от Демерджиев! Той пък така ще ги разжалва в Щатите другата седмица, че свят ще им се завие! Особено на онзи мазен и мръсен простак със средния пръст, много верен слуга ан Туловището, казват ,че му миел задн--а, викат му Светослав не знам кой си, нищожество, та дрънка!

    22:00 08.07.2026

  • 13 хахахаха

    4 2 Отговор
    значи шиши я е е$$л тая п@ча@вр@

    22:01 08.07.2026

  • 14 И къде

    3 0 Отговор
    е спала в Истанбул ? Не , че някой ѝ се връзва на тъпата постановка !

    22:03 08.07.2026

  • 15 Къде остана етиката

    0 0 Отговор
    И, колко време и трябваше да измисли тази "официална позиция" за казуса с полетите ?
    Въртят сучат, ама всички разбраха кога и с кого е пътувала, а какво е правила само тя си знае, но това не подхожда на длъжността, която заема. Представяте ли си само как изглежда присъствието на конституционен съдия на едно място с намагнитен индивид? Как изглежда това в очите на международно ниво ?
    Има и етика и според нея би следвало сама да си подаде оставката и да се скрие някъде.

    22:07 08.07.2026

  • 16 невинна до доказване на противното

    0 0 Отговор
    Предполагам всяка сутрин се е разписвала лично в Околийското в Истанбул пред 3-ма свидетели и нотариус, за да получи такъв важен документ. Забравила е да приложи и резервация в хотел, документи от регистрация, сидетели от рецепция, иначе ще излезе, че е спала при приятел на един допълнителен полет разстояние.

    22:07 08.07.2026

  • 17 Има една поговорка

    1 0 Отговор
    Хем грозна, хем нахална.

    22:07 08.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове