Ирина Шейк, Изабела Роселини и Винъс Уилямс озаряват календара на Pirelli 2026 (СНИМКИ)

Pirelli отново приковава вниманието на света с предстоящото си 52-ро издание на легендарния календар, който и този път обещава да бъде истински визуален спектакъл. За 2026 година артистичната палитра е поверена на норвежкия майстор на фотографията Солве Сундсбо – творец, известен с умението си да превръща реалността в сюрреалистични шедьоври.

Световни звезди пред обектива на Сундсбо

Тази година снимките се разгръщат на няколко емблематични локации – от живописните пейзажи на Норфолк и Есекс, през космополитния Лондон, чак до пулсиращия Ню Йорк. Сред избраните лица, които ще красят страниците на календара, блестят имена като Тилда Суинтън, Гуендолин Кристи, FKA Twigs, Ева Херцигова, Сузи Кейв, Адрия Арджона, Ду Жуан, Луиза Раниери, а в центъра на вниманието са Ирина Шейк, Изабела Роселини и тенис легендата Винъс Уилямс.

Вдъхновение и концепция: Емоции, свобода и мистерия

Солве Сундсбо споделя, че тази година иска да улови не просто красотата, а дълбоките човешки емоции и копнежи – стремеж към свобода, любопитство, жажда за знание, мистерия и страст. „Търся връзката между човека и природата, между времето и пространството. Това е амбициозен проект, но вярвам, че ще докоснем нещо истинско и вълнуващо“, разкрива фотографът.

Екип от световна класа зад кулисите

За да бъде постигнат този артистичен размах, Pirelli се доверява на елитен екип: стилистите за коса Сид Хейс, Али Пирзаде и Боб Ресин, гримьорите Вал Гарланд и Джеймс Калиардос, както и модния стилист Джери Стафорд. Всеки един от тях допринася за създаването на уникална атмосфера и визия, достойна за историята на календара.

Визуална поезия: Първи поглед зад сцената

Макар официалните кадри да се пазят в тайна до края на годината, вече изтеклите снимки от снимачния процес разкриват истинска феерия от емоции и цветове. Винъс Уилямс позира пред огнени пламъци, Изабела Роселини е обгърната от пищни розови букети, а Ирина Шейк се впуска в динамична фотосесия с помощта на вятърна машина. Подводни сцени, горски пасторали и драматични тъкани, развяващи се на фона на мистични пейзажи, обещават едно незабравимо изживяване за всички почитатели на изкуството и модата.

Традиция и иновация: Pirelli продължава да вдъхновява

От 1964 година насам, Pirelli календарът е символ на стил, естетика и новаторство, а през годините пред обектива са заставали легенди като Ани Лейбовиц, Норман Паркинсън, Тим Уокър, Хърб Ритс и Хелмут Нютън. Сега, с новия си екип и свежа концепция, изданието за 2026 г. се очертава като едно от най-вълнуващите досега. Очаквайте премиерата на календара по-късно тази година – със сигурност ще бъде събитие, което ще разпали въображението и ще остави траен отпечатък в света на модата и фотографията.