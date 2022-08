Корона пропуска Мондиала заради счупен крак

Националният състезател на Мексико - Хесус Корона, ще пропусне Световното първенство в Катар през зимата, след като счупи крак по време на тренировка в клубния си Севиля, научихме от пресцентъра на „андалусийци“.

Инцидентът е станал в неконтактна ситуация, като в резултат се е получила фрактура на лявата фибула и сухожилията в коленната става.

Корона е една от звездите на мексиканския футбол в последните години, като името му придоби още по-широка популярност след появата на пандемията от коронавируса. За съжаление обаче колоритното му име няма да ни радва на Мондиала, защото ще прекара между 4-5 месеца в лазарета.

🏥 Tecatito has broken his left fibula and ruptured his ankle ligaments, and will be out for around 4-5 months.



We wish you a speedy recovery, @jesustecatitoc! 💪 pic.twitter.com/Z11Ms2RpMM