Съдийски назначения за първия кръг в турнира за Купата на България

Бивша звезда на ЦСКА: През 1993 г. ми предложиха $40 000, за да продам финала с Ботев Пловдив

Финалът за Купата на България през 1993 г. едва не е бил с уговорен изход, след като играчи на ЦСКА са получи предложение, за да „продадат&ldquo ...