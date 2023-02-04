Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът в ефира днес, голямо дерби в Англия

479 0

Спортът в ефира днес, голямо дерби в Англия

  • ливърпул-
  • евертън

Дерби на "Анфийлд"

Спортът в ефира днес, голямо дерби в Англия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Ето част от най-интересните спортни събития в ефира днес:

14.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
14.30 "Крумовград" - "Спортист" Диема спорт
14.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Джаен Класик, мъже Евроспорт 2
17.00 "Славия" - "Пирин" Диема спорт
18.00 "Астерас" - ПАОК Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) -"Балкан" МАХ Спорт 2
19.30 "Верона" - "Салернитана" Ринг
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.45 "Сампдория" - "Интер" Ринг
22.00 "Еспаньол" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
22.00 "Сантандер" - "Леганес" МАХ Спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Евертън" Диема спорт 2
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове