Спортът в ефира днес, голямо дерби в Англия

Ето част от най-интересните спортни събития в ефира днес:
14.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
14.30 "Крумовград" - "Спортист" Диема спорт
14.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Джаен Класик, мъже Евроспорт 2
17.00 "Славия" - "Пирин" Диема спорт
18.00 "Астерас" - ПАОК Нова спорт
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) -"Балкан" МАХ Спорт 2
19.30 "Верона" - "Салернитана" Ринг
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
20.45 Снукър: Уелс оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.45 "Сампдория" - "Интер" Ринг
22.00 "Еспаньол" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
22.00 "Сантандер" - "Леганес" МАХ Спорт 3
22.00 "Ливърпул" - "Евертън" Диема спорт 2
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3
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