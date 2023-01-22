Шеф на Борусия пита за Митко Рангелов

Футболният общественик Кирил Евтимов проведе любопитна среща преди днешния осминафинален мач-реванш на Шампионската лига между Челси и Борусия (Дортмунд) на "Стамфорд Бридж".

Кирил се засече с директорите на "жълто-черните" Михаил Цорк и Себастиан Кел.

В разговора между тях Кел се е поинтересувал от бившия ни национал Димитър Рангелов. Както е известно, двамата бяха съотборници в Борусия (Дортмунд). Явно Кел е с добри впечатления за бившия си колега Рангелов.