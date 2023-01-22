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Шеф на Борусия пита за Митко Рангелов

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Шеф на Борусия пита за Митко Рангелов

  • димитър рангелов-
  • кирил евтимов-
  • борусия дортмунд

Борусия се готви за много важен мач

Шеф на Борусия пита за Митко Рангелов - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Футболният общественик Кирил Евтимов проведе любопитна среща преди днешния осминафинален мач-реванш на Шампионската лига между Челси и Борусия (Дортмунд) на "Стамфорд Бридж".

Кирил се засече с директорите на "жълто-черните" Михаил Цорк и Себастиан Кел.

В разговора между тях Кел се е поинтересувал от бившия ни национал Димитър Рангелов. Както е известно, двамата бяха съотборници в Борусия (Дортмунд). Явно Кел е с добри впечатления за бившия си колега Рангелов.


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