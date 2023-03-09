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Спортът по телевизията днес, мачове от евротурнирите

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Спортът по телевизията днес, мачове от евротурнирите

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Много футбол в програмата, 1/8-финали в ЕКТ

Спортът по телевизията днес, мачове от евротурнирите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Ето част от най-интересните спортни събития в телевизионния ефир днес:

14.00 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, жени Евроспорт 1
14.15 Колоездене: "Тирено Адриатико", четвърти етап, мъже Евроспорт 2
17.00 Колоездене: Париж - Ница, пети етап, мъже Евроспорт 2
17.05 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, индивидуално, мъже Евроспорт 1
18.45 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, първи ден Евроспорт 2
19.05 Северна комбинация: Световна купа в Осло, малка шанца, жени Евроспорт 1
19.45 "Рома" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 3
19.45 АЕК - "Уест Хям" МАХ Спорт 4
19.45 "Спортинг" - "Арсенал" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Андерлехт" - "Виляреал" Ринг
21.00 Тенис, турнир в Индиън Уелс МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Байерн" МАХ Спорт 2
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Бетис" МАХ Спорт 3
22.00 "Севиля" - "Фенербахче" МАХ Спорт 4
22.00 "Ювентус" - "Фрайбург" Би Ти Ви Екшън
22.00 "Фиорентина" - "Сиваспор" Ринг


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