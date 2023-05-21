Спортът по ТВ в неделя (21 май)

05.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

06.05 Суперкарс, второ състезание в Тасмания МАХ Спорт 1

08.45 Суперкарс, трето състезание в Тасмания МАХ Спорт 1

11.00 Рали, европейски шампионат, Полша МАХ Спорт 2

11.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

12.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 15, мъже Евроспорт 1

12.50 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше, Имола Евроспорт 2

13.30 "Лече" - "Специя" МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, мач от испанското първенство Диема спорт 2

14.00 "Аячо" - "Рен" Нова спорт

14.00 "Хибърниън" - "Рейнджърс" Ринг

14.00 Мотокрос: Световен шампионат в Франция, MX2, първо състезание Евроспорт 2

14.30 "Фортуна" - "Хановер" Диема спорт

15.00 "Райо Валекано" - "Еспаньол" МАХ Спорт 4

15.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

15.00 Мотокрос: Световен шампионат в Франция, MXGP, първо състезание Евроспорт 2

15.30 "Уест Хем" - "Лийдс" Диема спорт 2

16.00 "Торино" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3

16.00 "Брайтън" - "Саутхемптън" Нова спорт

16.00 Формула 1, Гран при на Емилия-Романа Диема спорт 3

16.20 Хокей на лед, Чехия - Швейцария Ринг

17.00 Тенис, турнир в Рим (финал) МАХ Спорт 1

17.00 Баскетбол, мач за трето място в Евролигата МАХ Спорт 2

17.00 Мотокрос: Световен шампионат в Франция, MX2, второ състезание Евроспорт 2

17.15 "Атлетико" - "Осасуна" МАХ Спорт 4

17.45 "Септември" - "Пирин" Диема спорт

18.00 "Манчестър Сити" - "Челси" Диема спорт 2

18.00 Мотокрос: Световен шампионат в Франция, MXGP, второ състезание Евроспорт 2

18.05 "Лориен" - "Ланс" Нова спорт

18.30 "Аугсбург" - "Борусия" (Дортмунд) Диема спорт 3

19.00 "Наполи" - "Интер" МАХ Спорт 3

19.30 "Валенсия" - "Реал" МАХ Спорт 4

20.00 Баскетбол, финал в Евролигата МАХ Спорт 1

20.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

20.30 "Байер" - "Борусия" (Мьонхенгладбах) Диема спорт 2

20.30 Ветроходство: Оушън рейс, Нюпорт Евроспорт 1

21.45 "Удинезе" - "Лацио" МАХ Спорт 3

21.45 "Оксер" - ПСЖ Диема спорт 3

22.00 "Севиля" - "Бетис" МАХ Спорт 4

22.30 "Спортинг" - "Бенфика" Ринг

00.00 Италия - Бразилия (младежи) БНТ 3

00.30 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1

03.30 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3

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