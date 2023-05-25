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Милошевич пристига в София днес? Може да подпише с Левски

25 Май, 2023 07:47 146 0

Милошевич пристига в София днес? Може да подпише с Левски

  • левски

Легендарен голмайстор близо до "сините"

Милошевич пристига в София днес? Може да подпише с Левски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Фаворит №1 за треньор на Левски - Саво Милошевич, може още днес да пристигне в София, пишат медии в Сърбия, които първи разкриха, че легендарният голмайстор може да поеме "сините", предава "Гонг".

Спекулира се и с договора, който 49-годишният специалист евентуално ще подпише. Според съседите най-вероятно контрактът ще бъде за срок от 2 години, ако се стигне до съгласие между Левски и Милошевич.

Сърбинът Милошевич има много богата визитка като футболист.


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