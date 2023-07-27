Фен на Левски е наръган в Скопие

Фен на футболния отбор Левски е в болница в Скопие.

Тази вечер "сините" играят мач срещу северномакедонския Шкупи.

Възникнал е конфликт между фенове на двата отбора, след което един от българите е наръган с нож.

По информация на БНТ няма опасност за живота му, той е откаран в болница, където му се оказва лекарска помощ.