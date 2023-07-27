Фен на Левски е наръган в Скопие

Фен на футболния отбор Левски е в болница в Скопие.
Тази вечер "сините" играят мач срещу северномакедонския Шкупи.
Възникнал е конфликт между фенове на двата отбора, след което един от българите е наръган с нож.
По информация на БНТ няма опасност за живота му, той е откаран в болница, където му се оказва лекарска помощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
22:01 27.07.2023
2 Делю Хайдутин
22:03 27.07.2023
3 Гадове мръсни,
22:05 27.07.2023
4 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8
22:07 27.07.2023
5 18 години работих
Коментиран от #16
22:08 27.07.2023
6 Пешо от панелката
22:12 27.07.2023
7 Раданч Татлъту
Коментиран от #9
22:16 27.07.2023
8 Раданч Татлъту
До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ти оправи ли са?🦧🐽🦧
22:18 27.07.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Антон
Коментиран от #11, #14
22:20 27.07.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
22:32 27.07.2023
14 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #10 от "Антон":Шиптари са
22:33 27.07.2023
15 Скопската полиция
22:34 27.07.2023
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЦСКА-ра
22:36 27.07.2023
18 Кво е туй шкупи
22:37 27.07.2023
19 Хохо Бохо
А ние защо трябва да ги обичаме?
22:47 27.07.2023
20 ХАХАХА
22:50 27.07.2023
21 гост
23:07 27.07.2023