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Фен на Левски е наръган в Скопие

27 Юли, 2023 21:58 1 381 21

Фен на Левски е наръган в Скопие

  • левски

Брутално действие преди мач

Фен на Левски е наръган в Скопие - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фен на футболния отбор Левски е в болница в Скопие.

Тази вечер "сините" играят мач срещу северномакедонския Шкупи.

Възникнал е конфликт между фенове на двата отбора, след което един от българите е наръган с нож.

По информация на БНТ няма опасност за живота му, той е откаран в болница, където му се оказва лекарска помощ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    25 3 Отговор
    Вече става сериозно.Търсят си боя.

    22:01 27.07.2023

  • 2 Делю Хайдутин

    27 1 Отговор
    Те ще дойдат на Герена.

    22:03 27.07.2023

  • 3 Гадове мръсни,

    30 1 Отговор
    Нямат очовечаване македонисти-югосърбомани, ИЗРОДИ комплексирани

    22:05 27.07.2023

  • 4 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    11 2 Отговор
    Дано се оправи човека! Здравето е най голямото богатство!

    Коментиран от #8

    22:07 27.07.2023


  • 5 18 години работих

    25 1 Отговор
    с албанци! И всички са такива с ножове ръгат! Тези искам да ги видя как ще дойдат на Герена без ножове!

    Коментиран от #16

    22:08 27.07.2023

  • 6 Пешо от панелката

    8 1 Отговор
    Като дойдат ще им избия зъбите.

    22:12 27.07.2023

  • 7 Раданч Татлъту

    3 6 Отговор
    Объркали са га със сиво искърско?🐂🐂🐂

    Коментиран от #9

    22:16 27.07.2023

  • 8 Раданч Татлъту

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ти оправи ли са?🦧🐽🦧

    22:18 27.07.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Антон

    18 2 Отговор
    Не съм левскар. Но тези като дойдат, няма Левски, няма ЦСКА, всичките ултраси на стадиона и живо маке да не излезе от Герена!

    Коментиран от #11, #14

    22:20 27.07.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Шкупи -Левски 0 - 1

    22:32 27.07.2023

  • 14 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Антон":

    Шиптари са

    22:33 27.07.2023

  • 15 Скопската полиция

    5 1 Отговор
    Неадекватници, вместо арести на българи, вардете си животните, арестувайте нападателите на българите, външно да им подпали телефоните и в ЕС да се започва, жалка територийка

    22:34 27.07.2023

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЦСКА-ра

    7 1 Отговор
    Мразя Левски ма един път ще дойда да Герена да ги набия тея. Все пак съм българин.

    22:36 27.07.2023

  • 18 Кво е туй шкупи

    6 0 Отговор
    Ква е таз дума, шиптърска, гадове долни

    22:37 27.07.2023

  • 19 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Виждам, че македонците ни мразят.
    А ние защо трябва да ги обичаме?

    22:47 27.07.2023

  • 20 ХАХАХА

    3 5 Отговор
    И кой ги кара да ходят там ,където не ги искат ,че се и репчат. Хайде знаем ги провокациите на привържениците ,на който и да е отбор.

    22:50 27.07.2023

  • 21 гост

    1 0 Отговор
    То убау че не са гооо опнали

    23:07 27.07.2023

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