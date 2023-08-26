Локомотив Пловдив записа шеста победа в еfbet Лига, надделявайки над Хебър в луд мач в Пазарджик с 4:3.
Така след седем кръга Локомотив е лидер във временното класиране с 19 точки. Хебър заема 4-о място с 11 точки.
Хебър - Локомотив Пловдив 3:4
0:1 Джовани (3')
1:1 Георги Николов (11')
2:1 Георги Николов (18')
2:2 Калоян Костов (25')
2:3 Бабакар Дион (38')
3:3 Георги Николов (44')
3:4 Еф Али (45+3')
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #3
08:14 26.08.2023
2 Специалиста
Коментиран от #6, #12
08:16 26.08.2023
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Специалиста":Моля Любослав Пенев Обвини Съдиите на Кривата Ракета Космоса и Крив а и Пенев Чичовото обиди преди Години Журналистите
Коментиран от #8
08:22 26.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 доНАРАБОТА СЪМ
08:27 26.08.2023
11 Айде сега
08:46 26.08.2023
12 Гиди маймун мръсен
До коментар #2 от "Специалиста":От коментара ти разбираме, че си нямаш понятие от футбол и особено от ръководене на отбор! Колкото до чичовото като треньор - виж му статистиката и се позамисли
08:48 26.08.2023