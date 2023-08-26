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Луд мач в Пазарджик

26 Август, 2023 08:11 679 12

Луд мач в Пазарджик

  • футбол

7 гола до почивката, включително хеттрик

Луд мач в Пазарджик - 1
Снимка: БГНЕС
Тервел Илиев Тервел Илиев

Локомотив Пловдив записа шеста победа в еfbet Лига, надделявайки над Хебър в луд мач в Пазарджик с 4:3.

Така след седем кръга Локомотив е лидер във временното класиране с 19 точки. Хебър заема 4-о място с 11 точки.

Хебър - Локомотив Пловдив 3:4

0:1 Джовани (3')

1:1 Георги Николов (11')

2:1 Георги Николов (18')

2:2 Калоян Костов (25')

2:3 Бабакар Дион (38')

3:3 Георги Николов (44')

3:4 Еф Али (45+3')


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  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 6 Отговор
    БРАВО лОКО пД

    Коментиран от #3

    08:14 26.08.2023

  • 2 Специалиста

    8 4 Отговор
    Отново да ви напомня! Никой в тая държава не познава футбола както Супата! Най-великите мениджър раждан на балканите(Муриньо на Балканите) ! С едно отборче играе срещу големите като с равни! И вместо да оглави българския футбол и след 5 години големите пак да треперят от нас, го лутат по отборчета в родното първенство!

    Коментиран от #6, #12

    08:16 26.08.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Специалиста":

    Моля Любослав Пенев Обвини Съдиите на Кривата Ракета Космоса и Крив а и Пенев Чичовото обиди преди Години Журналистите

    Коментиран от #8

    08:22 26.08.2023

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  • 10 доНАРАБОТА СЪМ

    1 5 Отговор
    СТАМАТЕ Където Пипне Господ Дори Медицината е Безсилна

    08:27 26.08.2023

  • 11 Айде сега

    0 1 Отговор
    Нещо за залозите? за толкова голове и осбено в първото полувреме?... всичко е точно нали, който е гледал е паднал от смях как прескачах топката и двата отбора за да падат голове

    08:46 26.08.2023

  • 12 Гиди маймун мръсен

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Специалиста":

    От коментара ти разбираме, че си нямаш понятие от футбол и особено от ръководене на отбор! Колкото до чичовото като треньор - виж му статистиката и се позамисли

    08:48 26.08.2023

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