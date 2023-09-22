Резултати и голмайстори в Лига европа

Груповата фаза на Лига Европа стартира в четвъртък вечер с куп интересни и резултатни двубои. В ранните срещи Ливърпул успя да обърне ЛАСК като гост. Унион Сен-Жилоа и Тулуза, които са в същата група, направиха равенство 1:1.
В Група F Панатинайкос удари Виляреал с 2:0, а Рен не остави никакви шансове на Макаби Хайфа. В Група G Рома пречупи Шериф Тираспол с 2:1 като гост. Славия Прага пък се справи със Сервет.
В Група H Байер Леверкузен тръгна с разгромна победа срещу Хекен с 4:0. В другия мач от групата Карабах надви Молде с 1:0.
Много драма и попадения имаше и в късните срещи. Аякс и Марсилия не успяха да се победят в голово шоу (3:3). Носителят на Лига на конференциите от миналата година Уест Хем пък стартира кампанията си с победа 3:1 срещу Бачка Топола.
Другият мач в тази група завърши с успех за Фрайпург 3:2 като гост на Олимпиакос. Брайтън пък допусна изненадващо поражение като домакин, отново в мач с пет гола.
Всички срещи в четвъртък от Лига Европа:
Група „A“:
Олимпиакос – Фрайбург 2:3
0:1 Роланд Шалай 9'
1:1 Ел Кааби 41'
1:2 Винченцо Грифо 45+7' (дуз)
2:2 Ел Кааби 75'
2:3 Максимилиан Филип 86'
Уест Хем Юнайтед – Бачка Топола 3:1
0:1 Петър Станич 48'
1:1 Мохамед Кудус 66'
2:1 Мохамед Кудус 70'
3:1 Томаш Соучек 82'
Група „B“:
Аякс – Олимпик Марсилия 3:3
1:0 Карлуш Боржеш 9'
2:0 Стивън Бергюс 20'
2:1 Джонатан Клаус 23'
2:2 Пиер-Емерик Обамеянг 38'
3:2 Кенет Тейлър 52'
3:3 Пиер-Емерик Обамеянг 77'
Брайтън & Хоув Албиън – АЕК Атина 2:3
0:1 Джибрил Сидибе 11'
1:1 Жоао Педро 29' (дуз)
1:2 Мият Гачинович 40'
2:2 Жоао Педро 66' (дуз)
2:3 Есекиел Понсе 84'
Група „C“:
Рейнджърс – Реал Бетис 1:0
1:0 Бен Дейвис 66'
Спарта Прага – Арис Лимасол 3:2
0:1 Александър Кокорин 9' (дуз)
1:1 Ладислав Крейчи 20'
2:1 Ладислав Крейчи 25'
3:1 Мартин Витик 67'
3:2 Шейви Бабицка 90'
Група „D“:
Аталанта – Ракув Ченстохова 2:0
1:0 Шарл де Кетеларе 49'
2:0 Сантана де Мораеш 66'
Щурм Грац – Спортинг Лисабон 1:2
1:0 Уилям Бьовинг 58'
1:1 Виктор Гьокереш 76'
1:2 Осман Диоманде 84'
Група „E“:
ЛАСК Линц – Ливърпул 1:3
1:0 Флориан Флекер 14'
1:1 Дарвин Нунес 56' (дуз)
1:2 Луис Диас 63'
1:3 Мохамед Салах 88'
Унион Сен-Жилоа – Тулуза 1:1
0:1 Далинга 45+2 (дуз)
1:1 Мохамед Амура 69'
Група „F“:
Панатинайкос – Виляреал 2:0
1:0 Фотис Йоанидис 38'
2:0 Андраж Шпорар 79'
Рен – Макаби Хайфа 3:0
1:0 Людовик Блас 2'
2:0 Адриен Труфер 31'
3:0 Берту Йозгюр 56'
Група „G“:
Сервет – Славия Прага 0:2
0:1 Лукаш Масопуст 32'
0:2 Иго Огбу 59'
Шериф Тираспол – Рома 1:2
0:1 Леандро Паредес 45+4'
1:1 Кристиан Товар 57'
1:2 Ромелу Лукаку 65'
Група „H“:
Байер Леверкузен – Хакен 4:0
1:0 Флориан Вирц 10'
2:0 Амин Адли 16'
3:0 Виктор Бонифейс 66'
4:0 Джонас Хофман 70'
Карабах - Молде 1:0
1:0 Леандро Андраде 56'
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1 Пияната перука
08:50 22.09.2023