Резултати и голмайстори в Лига европа

Груповата фаза на Лига Европа стартира в четвъртък вечер с куп интересни и резултатни двубои. В ранните срещи Ливърпул успя да обърне ЛАСК като гост. Унион Сен-Жилоа и Тулуза, които са в същата група, направиха равенство 1:1.

В Група F Панатинайкос удари Виляреал с 2:0, а Рен не остави никакви шансове на Макаби Хайфа. В Група G Рома пречупи Шериф Тираспол с 2:1 като гост. Славия Прага пък се справи със Сервет.

В Група H Байер Леверкузен тръгна с разгромна победа срещу Хекен с 4:0. В другия мач от групата Карабах надви Молде с 1:0.

Много драма и попадения имаше и в късните срещи. Аякс и Марсилия не успяха да се победят в голово шоу (3:3). Носителят на Лига на конференциите от миналата година Уест Хем пък стартира кампанията си с победа 3:1 срещу Бачка Топола.

Другият мач в тази група завърши с успех за Фрайпург 3:2 като гост на Олимпиакос. Брайтън пък допусна изненадващо поражение като домакин, отново в мач с пет гола.

Всички срещи в четвъртък от Лига Европа:

Група „A“:

Олимпиакос – Фрайбург 2:3

0:1 Роланд Шалай 9'

1:1 Ел Кааби 41'

1:2 Винченцо Грифо 45+7' (дуз)

2:2 Ел Кааби 75'

2:3 Максимилиан Филип 86'

Уест Хем Юнайтед – Бачка Топола 3:1

0:1 Петър Станич 48'

1:1 Мохамед Кудус 66'

2:1 Мохамед Кудус 70'

3:1 Томаш Соучек 82'

Група „B“:

Аякс – Олимпик Марсилия 3:3

1:0 Карлуш Боржеш 9'

2:0 Стивън Бергюс 20'

2:1 Джонатан Клаус 23'

2:2 Пиер-Емерик Обамеянг 38'

3:2 Кенет Тейлър 52'

3:3 Пиер-Емерик Обамеянг 77'

Брайтън & Хоув Албиън – АЕК Атина 2:3

0:1 Джибрил Сидибе 11'

1:1 Жоао Педро 29' (дуз)

1:2 Мият Гачинович 40'

2:2 Жоао Педро 66' (дуз)

2:3 Есекиел Понсе 84'

Група „C“:

Рейнджърс – Реал Бетис 1:0

1:0 Бен Дейвис 66'

Спарта Прага – Арис Лимасол 3:2

0:1 Александър Кокорин 9' (дуз)

1:1 Ладислав Крейчи 20'

2:1 Ладислав Крейчи 25'

3:1 Мартин Витик 67'

3:2 Шейви Бабицка 90'

Група „D“:

Аталанта – Ракув Ченстохова 2:0

1:0 Шарл де Кетеларе 49'

2:0 Сантана де Мораеш 66'

Щурм Грац – Спортинг Лисабон 1:2

1:0 Уилям Бьовинг 58'

1:1 Виктор Гьокереш 76'

1:2 Осман Диоманде 84'

Група „E“:

ЛАСК Линц – Ливърпул 1:3

1:0 Флориан Флекер 14'

1:1 Дарвин Нунес 56' (дуз)

1:2 Луис Диас 63'

1:3 Мохамед Салах 88'

Унион Сен-Жилоа – Тулуза 1:1

0:1 Далинга 45+2 (дуз)

1:1 Мохамед Амура 69'

Група „F“:

Панатинайкос – Виляреал 2:0

1:0 Фотис Йоанидис 38'

2:0 Андраж Шпорар 79'

Рен – Макаби Хайфа 3:0

1:0 Людовик Блас 2'

2:0 Адриен Труфер 31'

3:0 Берту Йозгюр 56'

Група „G“:

Сервет – Славия Прага 0:2

0:1 Лукаш Масопуст 32'

0:2 Иго Огбу 59'

Шериф Тираспол – Рома 1:2

0:1 Леандро Паредес 45+4'

1:1 Кристиан Товар 57'

1:2 Ромелу Лукаку 65'

Група „H“:

Байер Леверкузен – Хакен 4:0

1:0 Флориан Вирц 10'

2:0 Амин Адли 16'

3:0 Виктор Бонифейс 66'

4:0 Джонас Хофман 70'

Карабах - Молде 1:0

1:0 Леандро Андраде 56'