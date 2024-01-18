Спортът по ТВ в четвъртък (18 януари)

06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1

06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

13.30 Сирия - Австралия Нова спорт

15.05 Биатлон: Световна купа в Антхолц, индивидуално, мъже Евроспорт 2

15.30 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1

16.00 Екваториална Гвинея - Гвинея Бисау МАХ Спорт 1

16.00 "Коняспор" - "Гьозтепе" МАХ Спорт 4

16.30 Индия - Узбекистан Нова спорт

19.00 Кот д'Ивоар - Нигерия МАХ Спорт 1

19.30 Палестина - ОАЕ Нова спорт

19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Барселона" МАХ Спорт 2

20.00 "Галатасарай" - "Юмраниеспор" МАХ Спорт 4

21.00 "Наполи" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3

21.00 Снукър: Уърлд Гран При, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 2

22.00 Египет - Гана МАХ Спорт 1

22.45 "Визела" - "Спортинг" Ринг

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", първи ден Евроспорт 2

02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, трети кръг Евроспорт 1

03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, трети кръг Евроспорт 2

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