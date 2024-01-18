06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1
06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.30 Сирия - Австралия Нова спорт
15.05 Биатлон: Световна купа в Антхолц, индивидуално, мъже Евроспорт 2
15.30 Снукър: Уърлд Гран При, втори кръг Евроспорт 1
16.00 Екваториална Гвинея - Гвинея Бисау МАХ Спорт 1
16.00 "Коняспор" - "Гьозтепе" МАХ Спорт 4
16.30 Индия - Узбекистан Нова спорт
19.00 Кот д'Ивоар - Нигерия МАХ Спорт 1
19.30 Палестина - ОАЕ Нова спорт
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - "Барселона" МАХ Спорт 2
20.00 "Галатасарай" - "Юмраниеспор" МАХ Спорт 4
21.00 "Наполи" - "Фиорентина" МАХ Спорт 3
21.00 Снукър: Уърлд Гран При, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Баскетбол, "Олимпиакос" - "Макаби" (ТА) МАХ Спорт 2
22.00 Египет - Гана МАХ Спорт 1
22.45 "Визела" - "Спортинг" Ринг
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", първи ден Евроспорт 2
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, трети кръг Евроспорт 1
03.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, трети кръг Евроспорт 2
18 Януари, 2024 06:40 263 0
Спортът по ТВ в четвъртък (18 януари)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1
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