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Спортът по ТВ в понеделник (5 февруари)

5 Февруари, 2024 06:45 386 0

Спортът по ТВ в понеделник (5 февруари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (5 февруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

17.00 Тенис, турнир в Марсилия МАХ Спорт 1
17.30 Световно първенство по плувни спортове БНТ 3
19.00 Баскетбол, „Черно море“ - „Рилски спортист“ МАХ Спорт 2
21.45 „Рома“ - „Каляри“ МАХ Спорт 3
22.00 „Райо Валекано“ - „Севиля“ МАХ Спорт 4
22.00 "Брентфорд" - "Манчестър Сити" Диема спорт 2
22.00 „Сарагоса“ - „Спортинг“ МАХ Спорт 2
00.00 Тенис, турнир в Кордоба МАХ Спорт 3
02.00 НХЛ, „НЙ Рейнджърс“ - „Колорадо“ МАХ Спорт 2
02.00 НБА, „Кливлънд“ - „Сакраменто“ Диема спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1


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