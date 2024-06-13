08.30 Волейбол, България – Тайланд МАХ Спорт 2
09.45 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Щутгарт МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Херцогенбош МАХ Спорт 3
12.00 Волейбол, Германия – Бразилия МАХ Спорт 2
12.30 Модерен петобой, световно първенство БНТ 3
14.00 Колоездене: Обиколка на Словения, втори етап, мъже Евроспорт 1
15.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман, трета тренировка Евроспорт 2
16.00 Колоездене: Обиколка на Белгия, втори етап, мъже Евроспорт 1
20.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман, хиперпол Евроспорт 1
22.00 „Еспаньол“ - „Спортинг“ (Хихон) МАХ Спорт 4
22.45 Автомобилизъм, състезание за издръжливост: Световен шампионат, 24 часа на Льо Ман, четвърта тренировка Евроспорт 1
03.00 НХЛ, „Едмънтън“ - „Флорида“ МАХ Спорт 2
13 Юни, 2024 06:30 402 0
Спортът по ТВ в четвъртък (13 юни)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Волейбол, България – Тайланд МАХ Спорт 2
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