Бившите адвокати на Ники Минаж я съдят за близо $300,000 неплатени хонорари

Бившата адвокатска кантора на Ники Минаж поиска съдът да присъди на рапърката 295 605 долара за неплатени хонорари, такси и лихви. Gordon Rees Scully Mansukhani е внесла обновено искане за решение при неизпълнение, след като според документите по делото Минаж не е отговорила на иска, заведен през март.

Кантората твърди, че Минаж е била уведомена за делото преди повече от 30 дни, но не е предприела действия по него. В искането се посочва, че производството „не е получило никакъв отговор“ от рапърката. Изслушването по искането е насрочено за 16 ноември 2026 г.

Хонорарите са натрупани по спор за авторски права

Адвокатите са представлявали Минаж по дело, в което се твърди, че песента ѝ „I Lied“ копира инструментални елементи и ритъма на композицията „onmysleeve“ на музиканта Джулиъс Джонсън.

Според кантората неплатените фактурирани услуги възлизат на 229 541,75 долара. Към тях са добавени 25 249,51 долара договорни такси за просрочие, а общата сума, поискана от адвокатите, достига 295 605 долара. Договорът за правни услуги е сключен през октомври 2024 г.

Самият спор за авторските права е приключил с частно споразумение и делото е било прекратено. Настоящото производство е отделно и е свързано единствено с претенциите за адвокатски плащания.

Съдът ще реши дали да постанови решение при неизпълнение

Искането на кантората не представлява окончателно съдебно решение, а молба съдът да се произнесе в полза на ищеца заради липса на отговор от страна на ответницата. Предстои съдът да прецени дали са изпълнени условията за такова решение и каква сума, ако има основание, може да бъде присъдена.

Представители на Ники Минаж не са отговорили на запитванията на TheWrap и Rolling Stone за коментар по случая. До насроченото за 16 ноември изслушване няма публично потвърдена позиция на рапърката по претенциите на бившите ѝ адвокати.

Източници: thewrap.com, au.rollingstone.com