Половинката на Роналдо пусна снимка от ВИП ложата на стадиона в Хамбург

С отпадането на Португалия с дузпи от Франция рухна мечтата на Кристиано Роналдо да вдигне трофея на последното си европейско първенство.

Във ВИП ложата на стадиона в Хамбург бе и половинката на звездата - Джорджина. Именно нейна снимка от двубоя предизвика вълна от критики сред последователите.

Georgina Rodrigues is the most beautiful woman I've ever seen.@georginagio_bae pic.twitter.com/Ua8olOGqmi