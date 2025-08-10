Формите на Джорджина предизвикаха фурор в Instagram

Джорджина Родригес отново предизвика фурор в социалните мрежи, като само за броени дни събра над 3.6 милиона харесвания под последната си публикация в Instagram. Половинката на футболната легенда Кристиано Роналдо позира в елегантна черна рокля, която подчертава нейните извивки и излъчване.
В една от снимките Джорджина е заснета в гръб, разкривайки малко повече от обичайното, а впечатляващият кадър очевидно е спечелил вниманието и одобрението на нейните 67.7 милиона последователи.
1 сори
22:53 10.08.2025
2 Стенли
22:56 10.08.2025
3 Тракиец 🇺🇦
22:59 10.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ице
23:05 10.08.2025
6 К-ов-ри н-е-т тракиец
23:05 10.08.2025
7 Титак
Фотошопът е играл яко.
23:11 10.08.2025
8 Тракиец 🇺🇦 ко-ври нет
23:15 10.08.2025
9 Сатана Z
23:23 10.08.2025
10 Хихи
23:24 10.08.2025