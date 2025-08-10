Формите на Джорджина предизвикаха фурор в Instagram

Джорджина Родригес отново предизвика фурор в социалните мрежи, като само за броени дни събра над 3.6 милиона харесвания под последната си публикация в Instagram. Половинката на футболната легенда Кристиано Роналдо позира в елегантна черна рокля, която подчертава нейните извивки и излъчване.

В една от снимките Джорджина е заснета в гръб, разкривайки малко повече от обичайното, а впечатляващият кадър очевидно е спечелил вниманието и одобрението на нейните 67.7 милиона последователи.