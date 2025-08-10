Новини
Формите на Джорджина предизвикаха фурор в Instagram

10 Август, 2025 22:50 938 10

Половинката на Кристиано Роналдо позира в елегантна черна рокля

Формите на Джорджина предизвикаха фурор в Instagram - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Джорджина Родригес отново предизвика фурор в социалните мрежи, като само за броени дни събра над 3.6 милиона харесвания под последната си публикация в Instagram. Половинката на футболната легенда Кристиано Роналдо позира в елегантна черна рокля, която подчертава нейните извивки и излъчване.

В една от снимките Джорджина е заснета в гръб, разкривайки малко повече от обичайното, а впечатляващият кадър очевидно е спечелил вниманието и одобрението на нейните 67.7 милиона последователи.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сори

    9 1 Отговор
    ама ми е ниско диференциална

    22:53 10.08.2025

  • 2 Стенли

    6 1 Отговор
    Е какво чак толкова като нея има хиляди подобни мацки ако не беше половинка на Роналдо едва ли щеше да има толкова последователи

    22:56 10.08.2025

  • 3 Тракиец 🇺🇦

    7 2 Отговор
    Ще и изям гъ-за !!! Ще я лижа и чукам яко

    22:59 10.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ице

    4 1 Отговор
    Жив и здрав да я ниже Роналдо къде намери!

    23:05 10.08.2025

  • 6 К-ов-ри н-е-т тракиец

    3 1 Отговор
    Колеги и баджанаци тая бива ли е в процеса ? Греда ли е ?

    23:05 10.08.2025

  • 7 Титак

    4 1 Отговор
    Вижте пропорциите между тяло и крака - реално краката и са почти два пъти по-къси а задникът огромен.
    Фотошопът е играл яко.

    23:11 10.08.2025

  • 8 Тракиец 🇺🇦 ко-ври нет

    3 1 Отговор
    Тази греда ли е колеги

    23:15 10.08.2025

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Джорджана така е стиснала краката сякаш и се ходи по голяма нужда.Разбираемо е ако и е разхлабен сфинктера

    23:23 10.08.2025

  • 10 Хихи

    0 0 Отговор
    Роналдо яко се наигра яко с тази😉 Колкото и да я тунинговат и фотошопират си пръска на евтина селcка пръчка, златотърсачка😅

    23:24 10.08.2025

