Участниците в Лигата на конференциите разбраха жребия си

Днес на специална церемония в Монако беше изтеглен жребият за основната схема на Лигата на конференциите, който се проведе при чисто нов формат. През този сезон за първи път груповата фаза на турнира беше заменена от шампионатна фаза, в която участие ще вземат 36 отбора.

По време на жребия участващите тимове бяха разделени в шест урни, като всеки изтегли по един съперник от всяка урна. Така всеки отбор ще изиграе по шест мача - три домакинства и три гостувания. Тъй като вече няма групи, клубовете ще бъдат включени в общо класиране от 36 тима.

За 1/8-финалите директно ще продължат първите осем отбора, а останалите осминафиналисти ще бъдат определени от плейофи между тимовете от 9-о до 24-то място.

Клубовете, завършили от 25-о до 36-о място ще отпаднат от турнира, вместо да участват в елиминациите.

Мачовете ще се изиграят в шест кръга, като първият е на 3 октомври, а последният - на 19 декември.

Плейофите и елиминациите са напролет, а финалът на турнира ще бъде във Вроцлав (Полша) в края на май догодина.

Жребий за отборите от първа урна:



Гент - Челси (г), Молде (д), Омония (д), Лугано (г), Бачка Топола (д), Ларн (г)

Челси - Гент (д), Хайденхайм (г), Астана (г), Шамрок Роувърс (д), Панатинайкос (г), Ноа (д)

Копенхаген - Бетис (г), Истанбул Башакшехир (д), Рапид Виена (г), Хартс (д), Ягелония (д), Динамо Минск (г)

Фиорентина - ЛАСК (д), АПОЕЛ Никозия (г), Витория Гимараеш (г), Дъ Ню Сейнтс (д), Санкт Гален (г), Пафос (д)

Бетис - Копенхаген (д), Легия Варшава (г), ХИК (д), Млада Болеслав (г), Петрокуб (г), Целье (д)

ЛАСК - Фиорентина (г), Юргорден (д), Олимпия Любляна (г), Серкъл Брюж (д), Борац Баня Лука (г), Викингур (д)

Жребий за отборите от втора урна:



Истанбул Башакшехир - Копенхаген (г), Хайденхайм (д), Рапид Виена (д), Серкъл Брюж (г), Петрокуб (д), Целье (г)

Юргорден - ЛАСК (г), Легия Варшава (д), Витория Гимараеш (д), Дъ Ню Сейнтс (г), Панатинайкос (д), Викингур (г)

Легия Варшава - Бетис (д), Юргорден (г), Омония (г), Лугано (д), Бачка Топола (г), Динамо Минск (д)

АПОЕЛ Никозия - Фиорентина (д), Молде (г), Астана (д), Шамрок Роувърс (г), Борац Баня Лука (д), Ноа (г)

Молде - Гент (г), АПОЕЛ Никозия (д), ХИК (г), Млада Болеслав (д), Ягелония (г), Ларн (д)

Хайденхайм - Челси (д), Истанбул Башакшехир (г), Олимпия Любляна (д), Хартс (г), Санкт Гален (д), Пафос (г)

Жребий на отборите от трета урна:

ХИК Хелзинки: Бетис (г), Молде (д), Олимпия (д), Лугано (г), Панатинайкос (г), Динамо Минск (д)Олимпия: ЛАСК (д), Хайденхайм (г), ХИК Хелзинки (г), Серкъл Брюж (д), Ягилония (г), Ларн (д)

Астана: Челси (д), АПОЕЛ (г), Витория Гимараеш (д), Дъ Ню Сейнтс (г), Бачка Топола (д), Пафос (г)Витория Гимараеш: Фиорентина (д), Юргорден (г), Астана (г), Млада Болеслав (Д), Санкт Гален (г), Целье (д)

Омония: Гент (г), Легия Варшава (д), Рапид (д), Хартс (г), Борац (г), Викингур (д)

Рапид Виена: Копенхаген (д), Истанбул Башакшехир (г), Омония (г), Шамрок Роувърс (д), Петроклуб (г), Ноа (д)

Жребий на отборите от четвърта урна:

Серкъл Брюж: ЛАСК (г), Истанбул Башакшехир (д), Олимпия (г), Хартс (д), Санкт Гален (д), Викингур (г)

Шамрок Роувърс: Челси (г), АПОЕЛ (д), Рапид (г), Дъ Ню Сейнтс (д), Борац (д), Ларн (г)

Дъ Ню Сейнтс: Фиорентина (г), Юргорден (д), Астана (д), Шамрок Роувърс (г), Панатинайкос (д), Целье (г)

Лугано: Гент (д), Легия Варшава (г), ХИК Хелзинки (д), Млада Болеслав (г), Бачка Топола (г), Пафос (д)

Хартс: Копенхаген (г), Хайденхайм (д), Омония (д), Серкъл Брюж (г), Петрокуб (д), Динамо Минск (г)

Ягелония: Копенхаген (г), Молде (д), Олимпия (д), Млада Болеслав (г), Петрокуб (д), Целье (г)

Жребий за отборите от пета урна:

Петроклуб - Бетис (д), Башакшехир (г), Рапид Виена (д), Хартс (г), Ягелония (г), Пафос (г)

Санкт Гален - Фиорентина (д), Хайденхайм (г), Витория Сетубал (д), Серкъл Брюж (г), Бачка Топола (д), Ларн (г)

Панатинайкос - Челси (д), Юргорден (г), ХИК (д), Дъ Ню Сейнтс (г), Борац (г), Динамо Минск (г)

Бачка Топола - Гент (г), Легия (д), Астана (г), Лугано (д), Санкт Гален (г), Ноа (д)

Борац (Баня Лука) - ЛАСК (д), Апоел (г), Омония (д), Шамрок Роувърс (г), Панатинайкос (д), Викингур (г)

Ягелония - ФК Кохенхаген (г), Молде (д), Олимпия (д), Млада Болеслав (г), Санкт Гален (д), Целье (г)

Жребий за отборите от шеста урна:

Целье - Бетис (г), Башакшехир (д), Витория Сетубал (г), Дъ Ню Сейнтс (д), Ягелония (д), Пафос (г)

Ларн - Гент (д), Молде (г), Олимпия (г), Шамрок Роувърс (д), Санкт Гален (д), Динамо (Минск) (г)

Динамо (Минск) - ФК Кохенхаген (д), Легия (г), ХИК (г), Хартс (д), Панатинайкос (г), Ларн (д)

Пафос - Фиорентина (г), Хайденхайм (д), Астана (д), Лугано (г), Петроклуб (г), Целье (г)

Викингур - ЛАСК (г), Юргорден (д), Омония (г), Серкъл Брюж (д), Борац (д), Ноа (г)

Ноа - Челси (г), АПОЕЛ (д), Рапид Виена (г), Млада Болеслав (д), Бачка Топола (г), Викингур (д)