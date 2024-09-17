Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски, Кабаков свири варненското дерби

БНБ: Хартията за бюлетините за машинно гласуване отговарят на изискванията от ЦИК

Специализираната хартия за бюлетините от машинно гласуване за предстоящите парламентарни избори на 27 октомври отговаря на изискванията на ЦИК. Това у ...