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Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски, Кабаков свири варненското дерби

17 Септември, 2024 19:43 202 0

Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски, Кабаков свири варненското дерби

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Съдийски назначения за 9 кръг в Първа лига

Радослав Гидженов ще ръководи Славия - Левски, Кабаков свири варненското дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

19 септември 2024 г., четвъртък, 17:00 ч.
ПФК Локомотив Пловдив - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Йордан Костадинов Иванов

20 септември 2024 г., петък, 17:00 ч.
ФК Хебър 1918 - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Александър Костадинов Костадинов

21 септември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев

21 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Локомотив Сф
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Красен Иванов Георгиев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Кольо Димитров Данев

22 септември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Крум Добринов Стоилов

22 септември 2024 г., неделя, 20:00 ч.
Спартак Варна - ПФК Черно море Варна
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Георги Генов Нарлев

23 септември 2024 г., понеделник, 17:30 ч.
ФК Крумовград - ПФК Ботев Враца
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Николай Георгиев Ангелов

23 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Петър Стоянов Петров


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