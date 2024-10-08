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Обявиха съдийските назначения за 1 кръг на Купата на България

8 Октомври, 2024 22:32 201 0

Обявиха съдийските назначения за 1 кръг на Купата на България

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Християна Гутева ще ръководи Оборище Панагюрище - Спартак Плевен

Обявиха съдийските назначения за 1 кръг на Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Обявиха съдийските назначения за мачовете от първия кръг в турнира Купа на България.

13 октомври 2024 година, неделя, 13:00 часа:
Ботев Нови Пазар - Фратрия Варна
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Михаел Николаев Денчев
АС2: Петър Николаев Михов
4-ти: Христо Митков Минчев
СН: Александър Ангелов Атанасов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Академик Свищов - Монтана 1921
ГС: Владимир Николаев Кирилов
АС1: Борислав Борисов Борисов
АС2: Павлин Петков Петков
4-ти: Христофор Страцимиров Петков
СН: Иво Величков Боев

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Левски 2007 гара Левски - Спортист 2009 Своге
ГС: Стоян Панталеев Арсов
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Георги Спасов Славов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Рилски спортист-2011 Самоков - ФК Дунав Русе
ГС: Любомир Николаев Вушовски
АС1: Мартин Викторов Михайлов
АС2: Драгомир Веселинов Димитров
4-ти: Мурад Халил Адем
СН: Антон Янков Терзиев

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Аксаково - Янтра 2019 Габрово
ГС: Светослав Иванов Лазаров
АС1: Станимир Илков Илков
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Мартин Иванов Димитров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Ком-Берковица - Пирин 22 Благоевград
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Венелин Павлов Иванов
АС2: Васил Ангелов Байрактарски
4-ти: Кристиан Кирилов Бучев
СН: Веселин Мишев Добриянов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Кюстендил - Марек 1915 Дупница
ГС: Димитър Цолов Буров
АС1: Георги Димчев Великов
АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Валентин Любомиров Стефанов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Черноломец-1919 Попово - ФК Ловеч
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Богомил Севдалинов Димитров
АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ти: Георги Георгиев Новачев
СН: Йосиф Петров Ронков

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Саяна Хасково - Локомотив Горна Оряховица
ГС: Денислав Йорданов Сталев
АС1: Цветан Гошов Горанов
АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ти: Тодор Димитров Тодоров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Марица 1921 Пловдив - Беласица Петрич
ГС: Кристина Георгиева Георгиева
АС1: Павлета Веселинова Рашкова
АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ти: Георги Иванов Иванов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Локомотив Мездра - Несебър
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Александър Христов Апостолов
АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Владимир Йорданов Владимиров

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Розова долина Казанлък - Струмска слава 1927 Радомир
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Мартин Тодоров Мачев
АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Петър Димов Аспарухов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Черноморец 1919 Бургас - Етър Велико Търново
ГС: Георги Петров Стоянов
АС1: Димо Неделчев Стоянов
АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ти: Николай Диянов Запрянов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Септември 98 Тервел - Добруджа 1919 Добрич
ГС: Кристиян Младенов Тодоров
АС1: Димо Дамянов Вълчев
АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ти: Иван Руменов Христов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Вихрен-Сандански - Миньор Перник
ГС: Иван Стефанов Иванов
АС1: Мартин Руменов Ангелов
АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ти: Вилиян Весков Видинов

13 октомври 2024 година, неделя, 15:00 часа:
Оборище-Панагюрище - Спартак Плевен
ГС: Християна Красимирова Гутева
АС1: Иво Николаев Колев
АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Георги Георгиев Спасов
СН: Асен Йорданов Николов


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