Валентин Железов ще ръководи мача за купата между Добруджа и ЦСКА

Кузман Илиев: Ако не дисциплинираме бюджета, еврозона – през крив макарон

Необходимо е спешно дисциплиниране на бюджета. Ако не го дисциплинираме и дефицитът е над 3%, еврозона ще видим през крив макарон. Просто е. Това заяв ...