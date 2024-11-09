Започва 16-ият кръг във Втора лига

9 ноември, събота, 14:30 ч.
Пирин Благоевград - Ловеч
Добруджа Добрич - Дунав Русе
Спортист Своге - ЦСКА 1948 II
Фратрия - Локомотив Горна Оряховица
Несебър - Ботев II Пловдив
Янтра Габрово - Миньор Перник
10 ноември, неделя, 14:30 ч.
Спартак Плевен - Етър Велико Търново
11 ноември, понеделник, 14:30 ч.
ЦСКА II София - Марек Дупница
11 ноември, понеделник, 17:30 ч.
Монтана - Беласица Петрич
Лудогорец II - Струмска слава - отложен
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА