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Започва 16-ият кръг във Втора лига

9 Ноември, 2024 08:43 540 0

Започва 16-ият кръг във Втора лига

  • кръг-
  • втора лига-
  • пирин-
  • монтана-
  • локомотив горна оряховица-
  • спартак плевен-
  • дунав русе-
  • спортист своге

Има един отложен мач

Започва 16-ият кръг във Втора лига - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

9 ноември, събота, 14:30 ч.
Пирин Благоевград - Ловеч
Добруджа Добрич - Дунав Русе
Спортист Своге - ЦСКА 1948 II
Фратрия - Локомотив Горна Оряховица
Несебър - Ботев II Пловдив
Янтра Габрово - Миньор Перник

10 ноември, неделя, 14:30 ч.
Спартак Плевен - Етър Велико Търново

11 ноември, понеделник, 14:30 ч.
ЦСКА II София - Марек Дупница

11 ноември, понеделник, 17:30 ч.
Монтана - Беласица Петрич

Лудогорец II - Струмска слава - отложен


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