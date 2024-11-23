Спортът по ТВ в събота (23 ноември)

05.00 НБА, „Денвър“ - „Далас“ Диема спорт 3
06.00 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 2
08.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Лас Вегас Диема спорт 2
08.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, танцови двойки Евроспорт 2
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1
12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Щубал, слоупстайл Евроспорт 2
12.30 „Арда“ - „Локомотив“ (Пд) Диема спорт
14.00 „Фортуна“ - „Елверсберг“ Диема спорт 3
14.00 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, жени, голяма шанца Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Гургл, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1
14.30 „Лестър“ - „Челси“ Диема спорт 2
14.30 „Ковънтри“ - „Шефийлд Юнайтед“ Нова спорт
15.00 „Ботев“ (Пд) - „Ботев“ (Вр) Диема спорт
15.00 „Валенсия“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 2
15.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже, квалификация Евроспорт 1
16.00 „Верона“ - „Интер“ МАХ Спорт 3
16.30 „Борусия“ (Д) - „Фрайбург“ Диема спорт 3
16.30 „Байер“ - „Хайденхайм“ Нова спорт
16.40 Ски скокове: Световна купа в Лилехамер, индивидуално състезание, мъже Евроспорт 1
17.00 „Арсенал“ - „Нотингам“ Диема спорт 2
17.15 „Атлетико“ - „Алавес“ МАХ Спорт 4
17.30 „Левски“ - „Локомотив“ (Сф) Диема спорт
19.00 „Милан“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, „Берое“ - „Левски“ МАХ Спорт 1
19.00 Колоездене на писта: Шампионска лига в Сен-Кентен ен Ивелин Евроспорт 1
19.30 „Жирона“ - „Еспаньол“ МАХ Спорт 4
19.30 „Манчестър Сити“ - „Тотнъм“ Диема спорт 3
19.30 „Айнтрахт“ - „Вердер“ Нова спорт
19.45 „Фейенорд“ - „Хееренвеен“ Ринг
20.00 „Сент Етиен“ - „Монпелие“ Диема спорт
20.00 Голф: PGA тур, RSM Класик, трети ден Евроспорт 2
21.30 „Хамбургер“ - „Шалке“ Нова спорт
21.30 Волейбол, „Гротадзолина“ - „Чистерна“ МАХ Спорт 2
21.45 „Парма“ - „Аталанта“ МАХ Спорт 3
21.45 „Хартс“ - „Селтик“ Ринг
22.00 „Селта“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
22.00 „Расинг“ - „Крузейро“ МАХ Спорт 1
22.00 „Реймс“ - „Лион“ Диема спорт
22.00 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг Евроспорт 1
00.00 НБА, „Юта“ - „Ню Йорк“ Диема спорт 2
01.30 Рали, световен шампионат, Япония МАХ Спорт 1
03.00 UFC, Ян срещу Фигейредо МАХ Спорт 2
04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
23 Ноември, 2024 07:58 203 0
Спортът по ТВ в събота (23 ноември)
Ето какво може да гледате по телевизията днес
05.00 НБА, „Денвър“ - „Далас“ Диема спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА