Спортът по ТВ в неделя 16 март)

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1

10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Хафйел, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1

10.35 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 2

11.45 Ски скокове: Световна купа във Викерсунд, ски полети, жени Евроспорт 2

12.00 Футбол: „Спартак“ Варна - „Септември“ Сф Диема спорт

12.00 Ски бягане: Световна купа в Осло, 10 км, жени Евроспорт 1

13.30 Футбол: „Венеция“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3

13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Хафйел, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3

14.10 Колоездене: Тирено Адриатико, седми етап, мъже Евроспорт 2

14.30 Футбол: „Ботев“ (Пловдив) – ЦСКА 1948 Диема спорт

14.30 Футбол: „Селтик“ - „Рейнджърс“ Ринг

14.30 Футбол: „Нюрнберг“ - „Гройтер Фюрт“ Диема спорт 3

14.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, масов старт Евроспорт 1

15.00 Футбол: „Леганес“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4

15.20 Ски бягане: Световна купа в Осло, 10 км, мъже Евроспорт 1

14.30 Футбол: „Арсенал“ - „Челси“ Диема спорт 2

15.30 Футбол: „Фулъм“ - „Тотнъм“ Нова спорт

16.00 Футбол: „Болоня“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3

16.05 Северна комбинация: Световна купа в Осло, мъже Евроспорт 1

16.30 Футбол: „Твенте“ - „Фейенорд“ Ринг

16.30 Футбол: „Бохум“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3

16.45 Биатлон: Световна купа в Поклюка, масов старт, мъже Евроспорт 1

16.45 Колоездене: Париж - Ница, осми етап, мъже Евроспорт 2

16.50 Мото 3: Гран при на Аржентина МАХ Спорт 1

17.00 Футбол: „Арда“ - „Левски“ Диема спорт

17.00 Баскетбол: Купа на България, финал МАХ Спорт 2

17.15 Футбол: „Севиля“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4

17.30 Ски скокове: Световна купа във Викерсунд, ски полети, мъже Евроспорт 1

17.45 Футбол:„Аякс“ - „АЗ Алкмаар“ Ринг

18.00 Бокс: Световно първенство, жени БНТ 3

18.15 Мото 2: Гран при на Аржентина МАХ Спорт 1

18.30 Футбол: „Ливърпул“ - „Нюкасъл“ Диема спорт 2

18.30 Футбол: „Хайденхайм“ - „Холщайн“ Диема спорт 3

19.00 Футбол: „Фиорентина“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол: НБА, „Далас“ - „Филаделфия“ Нова спорт

19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, четвърти ден Евроспорт 2

19.30 Футбол: „Райо Валекано“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4

20.00 Футбол: „Рио Аве“ - „Бенфика“ Ринг

20.00 Мото GP: Гран при на Аржентина МАХ Спорт 1

21.00 Футбол: „Лестър“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт

21.00 Волейбол: Мач от италианското първенство МАХ Спорт 1

21.30 Автомобилизъм: Наскар, състезание в Невада МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол: НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Далас“ Нова спорт

21.45 Футбол: „Аталанта“ - „Интер“ МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: ПСЖ - „Марсилия“ Диема спорт 2

22.00 Футбол: „Атлетико“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4

23.00 Тенис: турнир в Индиън Уелс, финал МАХ Спорт 1

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