Спортът по ТВ в неделя 16 март)

09.50 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1
10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Хафйел, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 1
10.35 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
11.45 Ски скокове: Световна купа във Викерсунд, ски полети, жени Евроспорт 2
12.00 Футбол: „Спартак“ Варна - „Септември“ Сф Диема спорт
12.00 Ски бягане: Световна купа в Осло, 10 км, жени Евроспорт 1
13.30 Футбол: „Венеция“ - „Наполи“ МАХ Спорт 3
13.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Хафйел, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
14.10 Колоездене: Тирено Адриатико, седми етап, мъже Евроспорт 2
14.30 Футбол: „Ботев“ (Пловдив) – ЦСКА 1948 Диема спорт
14.30 Футбол: „Селтик“ - „Рейнджърс“ Ринг
14.30 Футбол: „Нюрнберг“ - „Гройтер Фюрт“ Диема спорт 3
14.30 Биатлон: Световна купа в Поклюка, масов старт Евроспорт 1
15.00 Футбол: „Леганес“ - „Бетис“ МАХ Спорт 4
15.20 Ски бягане: Световна купа в Осло, 10 км, мъже Евроспорт 1
14.30 Футбол: „Арсенал“ - „Челси“ Диема спорт 2
15.30 Футбол: „Фулъм“ - „Тотнъм“ Нова спорт
16.00 Футбол: „Болоня“ - „Лацио“ МАХ Спорт 3
16.05 Северна комбинация: Световна купа в Осло, мъже Евроспорт 1
16.30 Футбол: „Твенте“ - „Фейенорд“ Ринг
16.30 Футбол: „Бохум“ - „Айнтрахт“ Диема спорт 3
16.45 Биатлон: Световна купа в Поклюка, масов старт, мъже Евроспорт 1
16.45 Колоездене: Париж - Ница, осми етап, мъже Евроспорт 2
16.50 Мото 3: Гран при на Аржентина МАХ Спорт 1
17.00 Футбол: „Арда“ - „Левски“ Диема спорт
17.00 Баскетбол: Купа на България, финал МАХ Спорт 2
17.15 Футбол: „Севиля“ - „Атлетик“ МАХ Спорт 4
17.30 Ски скокове: Световна купа във Викерсунд, ски полети, мъже Евроспорт 1
17.45 Футбол:„Аякс“ - „АЗ Алкмаар“ Ринг
18.00 Бокс: Световно първенство, жени БНТ 3
18.15 Мото 2: Гран при на Аржентина МАХ Спорт 1
18.30 Футбол: „Ливърпул“ - „Нюкасъл“ Диема спорт 2
18.30 Футбол: „Хайденхайм“ - „Холщайн“ Диема спорт 3
19.00 Футбол: „Фиорентина“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: НБА, „Далас“ - „Филаделфия“ Нова спорт
19.00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, четвърти ден Евроспорт 2
19.30 Футбол: „Райо Валекано“ - „Реал Сосиедад“ МАХ Спорт 4
20.00 Футбол: „Рио Аве“ - „Бенфика“ Ринг
20.00 Мото GP: Гран при на Аржентина МАХ Спорт 1
21.00 Футбол: „Лестър“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт
21.00 Волейбол: Мач от италианското първенство МАХ Спорт 1
21.30 Автомобилизъм: Наскар, състезание в Невада МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол: НБА, „ЛА Лейкърс“ - „Далас“ Нова спорт
21.45 Футбол: „Аталанта“ - „Интер“ МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: ПСЖ - „Марсилия“ Диема спорт 2
22.00 Футбол: „Атлетико“ - „Барселона“ МАХ Спорт 4
23.00 Тенис: турнир в Индиън Уелс, финал МАХ Спорт 1
Спортът по ТВ в неделя 16 март)
16 Март, 2025 09:11 594 0
Разнообразие от събития в ефира днес
09.50 Северна комбинация: Световна купа в Осло, голяма шанца, жени Евроспорт 1
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