Diema Sport 3
12:35 Япония - Саудитска Арабия, квалификация за Мондиал 2026
19:00 Молдова – Естония, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Израел – Норвегия, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport 2
13:00 Китай – Австралия, квалификация за Мондиал 2026
15:45 Киргизстан – Катар, квалификация за Мондиал 2026
18:00 Иран – Узбекистан, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Северна Македония – Уелс, квалификация за Мондиал 2026
Nova Sport
13:00 Република Корея – Йордания, квалификация за Мондиал 2026
15:45 Индонезия – Бахрейн, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Черна гора - Фарьорски острови, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport
21:45 Гибралтар – Чехия, квалификация за Мондиал 2026
Спортът по ТВ във вторник (25 март)
25 Март, 2025 07:01, обновена 25 Март, 2025 07:05 568 0
Играят се важни футболни квалификации
Diema Sport 3
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