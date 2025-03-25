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Спортът по ТВ във вторник (25 март)

Спортът по ТВ във вторник (25 март)

25 Март, 2025 07:01, обновена 25 Март, 2025 07:05 568 0

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Играят се важни футболни квалификации

Спортът по ТВ във вторник (25 март) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Diema Sport 3

12:35 Япония - Саудитска Арабия, квалификация за Мондиал 2026

19:00 Молдова – Естония, квалификация за Мондиал 2026

21:45 Израел – Норвегия, квалификация за Мондиал 2026

Diema Sport 2

13:00 Китай – Австралия, квалификация за Мондиал 2026

15:45 Киргизстан – Катар, квалификация за Мондиал 2026

18:00 Иран – Узбекистан, квалификация за Мондиал 2026

21:45 Северна Македония – Уелс, квалификация за Мондиал 2026

Nova Sport

13:00 Република Корея – Йордания, квалификация за Мондиал 2026

15:45 Индонезия – Бахрейн, квалификация за Мондиал 2026

21:45 Черна гора - Фарьорски острови, квалификация за Мондиал 2026

Diema Sport

21:45 Гибралтар – Чехия, квалификация за Мондиал 2026


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