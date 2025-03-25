Спортът по ТВ във вторник (25 март)

Diema Sport 3



12:35 Япония - Саудитска Арабия, квалификация за Мондиал 2026



19:00 Молдова – Естония, квалификация за Мондиал 2026



21:45 Израел – Норвегия, квалификация за Мондиал 2026



Diema Sport 2



13:00 Китай – Австралия, квалификация за Мондиал 2026



15:45 Киргизстан – Катар, квалификация за Мондиал 2026



18:00 Иран – Узбекистан, квалификация за Мондиал 2026



21:45 Северна Македония – Уелс, квалификация за Мондиал 2026



Nova Sport



13:00 Република Корея – Йордания, квалификация за Мондиал 2026



15:45 Индонезия – Бахрейн, квалификация за Мондиал 2026



21:45 Черна гора - Фарьорски острови, квалификация за Мондиал 2026



Diema Sport



21:45 Гибралтар – Чехия, квалификация за Мондиал 2026

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