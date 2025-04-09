Резултати и класиране след 30-и кръг във Втора лига

Резултати след 30-и кръг във Втора лига:
Несебър - Монтана 1:3
Спартак Плевен - Янтра Габрово 2:2
ЦСКА II - Миньор Перник 5:1
Ловеч - Етър Велико Търново 2:0
Спортист Своге - Струмска слава 0:0
Добруджа Добрич - Ботев II Пловдив 3:1
ЦСКА 1948 II - Локомотив Горна Оряховица 1:0
Пирин Благоевград - Лудогорец II 1:0
Дунав Русе - Марек Дупница 0:0
Фратрия - Беласица Петрич 5:1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Резултатите
Коментиран от #2
20:12 09.04.2025
2 дядо поп
До коментар #1 от "Резултатите":Така са безгрешните от "Факти" , а пиши нещо против тях и Украйна и си премахнат , изплют като горчиво хапче от коментарите.
20:17 09.04.2025
3 Винкело
20:27 09.04.2025