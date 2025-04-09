Резултати и класиране след 30-и кръг във Втора лига

Доналд Тръмп се прицели в мексиканските наркокартели! Пентагонът подготвя бойни операции с дронове срещу цели отвъд границата

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля удари с дронове по наркокартели в Мексико, в опит да се пребори с трафика на незаконни субст ...