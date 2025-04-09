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Резултати и класиране след 30-и кръг във Втора лига

Резултати и класиране след 30-и кръг във Втора лига

9 Април, 2025 19:53 354 3

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  • монтана-
  • беласица-
  • пирин

Лидер продължава да е Добруджа Добрич

Резултати и класиране след 30-и кръг във Втора лига - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати след 30-и кръг във Втора лига:

Несебър - Монтана 1:3
Спартак Плевен - Янтра Габрово 2:2
ЦСКА II - Миньор Перник 5:1
Ловеч - Етър Велико Търново 2:0
Спортист Своге - Струмска слава 0:0
Добруджа Добрич - Ботев II Пловдив 3:1
ЦСКА 1948 II - Локомотив Горна Оряховица 1:0
Пирин Благоевград - Лудогорец II 1:0
Дунав Русе - Марек Дупница 0:0
Фратрия - Беласица Петрич 5:1

Резултати и класиране след 30-и кръг във Втора лига


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резултатите

    3 0 Отговор
    от 2-ра лига, следва класиране на 1-ва лига. Дерзайте.

    Коментиран от #2

    20:12 09.04.2025

  • 2 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Резултатите":

    Така са безгрешните от "Факти" , а пиши нещо против тях и Украйна и си премахнат , изплют като горчиво хапче от коментарите.

    20:17 09.04.2025

  • 3 Винкело

    1 0 Отговор
    Алоу-у-у, сложили сте "А" групата! То верно, че разликата е само "Лудогорец", ама все пак...

    20:27 09.04.2025

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