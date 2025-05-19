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Резултати и класиране в Първа лига

Резултати и класиране в Първа лига

19 Май, 2025 09:43 445 0

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  • ботев враца-
  • славия-
  • черно море

Предстои да се изиграят мачовете от групата на изпадащите

Резултати и класиране в Първа лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати и класиране в Първа лига:

Разпределение от 1-во до 4-то място

Левски - Лудогорец 2:2
Арда Кърджали - Черно море 0:0

Резултати и класиране в Първа лига

Разпределение от 5-то до 8-мо място

ЦСКА - Берое Стара Загора 2:1
Спартак Варна - Ботев Пловдив 2:1

Резултати и класиране в Първа лига

Разпределение от 9-то до 16-то място

19 май - понеделник, 17:45 ч
ЦСКА 1948 - Крумовград


19 май - понеделник, 20:15 ч
Славия - Локомотив Пловдив


20 май - вторник, 17:45 ч
Хебър Пазарджик - Ботев Враца


20 май - вторник, 20:15 ч
Септември София - Локомотив София

Резултати и класиране в Първа лига


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