Резултати и класиране в Първа лига:
Разпределение от 1-во до 4-то място
Левски - Лудогорец 2:2
Арда Кърджали - Черно море 0:0
Разпределение от 5-то до 8-мо място
ЦСКА - Берое Стара Загора 2:1
Спартак Варна - Ботев Пловдив 2:1
Разпределение от 9-то до 16-то място
19 май - понеделник, 17:45 ч
ЦСКА 1948 - Крумовград
19 май - понеделник, 20:15 ч
Славия - Локомотив Пловдив
20 май - вторник, 17:45 ч
Хебър Пазарджик - Ботев Враца
20 май - вторник, 20:15 ч
Септември София - Локомотив София
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