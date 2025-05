Люис Хамилтън се черпи в бар със сексапилна рускиня

Около седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън никога не липсва женско присъствие. В края на март пилотът на Ферари се раздели с колумбийската актриса София Вергара. Два месеца по-късно явно за звездата е актуална друга красавица. По информация на „Дейли мейл“ Хамилтън е засечен в нощен клуб в Монако с руския модел Виолета Берт, пише Мач Телеграф.

На клип, който бързо се завъртя из социалните мрежи, се вижда как Люис и Виолета влизат един след друг в клуба, танцуват и искрено се наслаждават на купона. Това веднага породи подозрения за романс между двамата. 29-годишната рускиня не за първи път е свързвана със звезди от спорта.

Lewis Hamilton was spotted COSYING up to Russian model Violetta Bert in a Monaco nightclub 👀❤️ pic.twitter.com/DGLHzoRUzA