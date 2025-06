Официално: Лерой Сане кацна в Истанбул и ще подпише с Галатасарай

Нападателят на националния отбор на Германия Лерой Сане официално потвърди трансфера си в турския Галатасарай. Това се случи по време на пряко онлайн включване в социалните мрежи, организирано от клуба, което проследяваше пристигането му в Истанбул в ранните часове на 12 юни.

Феновете на турския гранд следяха в реално време полета на Сане и в голям брой го посрещнаха на летището.

„Щастлив съм да стана част от Галатасарай“, заяви германският футболист при кацането си.

🟡🔴🛬 Leroy Sané has landed in Istanbul to join Galatasaray! pic.twitter.com/r0r63TZsC2