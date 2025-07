Ливърпул стартира подготовката за новия сезон

С настъпването на лятото, футболистите на Ливърпул се завърнаха на клубната база, за да дадат старт на предсезонната си подготовка.

Въпреки надеждите за предстоящата кампания, атмосферата този път е по-различна – над отбора тегне сянката на трагедията, сполетяла португалския национал Диого Жота. Само преди броени дни, 28-годишният нападател бе изпратен в последния си път в родния Гондомар, Португалия. Той и брат му Андре Силва загинаха при тежък пътен инцидент в Северна Испания, което потресе не само съотборниците му, но и цялата футболна общност.

Днес, докато звездите на Ливърпул – сред които и египетският ас Мохамед Салах – се събират за първите си тренировки, всички усещат липсата на Жота. Тренировъчният процес започва, но този сезон ще бъде белязан от отсъствието на един от най-обичаните играчи на тима.

Въпреки болката, "червените" са решени да отдадат почит на своя приятел и съотборник, като се борят за успехи на терена. Новата кампания ще бъде изпитание за сплотеността и духа на Ливърпул, които ще трябва да намерят сили да продължат напред, носейки в сърцата си спомена за Диого Жота.

Some tributes to Diogo Jota outside the AXA Training Centre this morning ahead of LFC’s first day of pre-season training.



(📸 @jamiemgreer) pic.twitter.com/l2MZNg0J7f