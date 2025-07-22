Съдийските наряди за втория кръг на Първа лига

Съдийската комисия обяви нарядите за втория кръг на Първа лига. Кристиян Колев ще ръководи мача ЦСКА - Спартак Варна, а Станимир Тренчев ще е главен на Септември София - Левски.
25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.
Ботев (Враца) - Лудогорец
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.
Берое - ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Тодор Недялков Киров
СН: Николай Йорданов Колев
26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.
ЦСКА - Спартак (Варна)
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов
СН: Никола Петров Джугански
27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
Арда - Локомотив (София)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.
Черно море - Ботев (Пловдив)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Крумов Виделов
27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
Септември - Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Владимиров Игнатов
28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
Добруджа - Славия
ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Кольо Димитров Данев
28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
Монтана - Локомотив Пловдив
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Маринов Алексиев.
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17:58 22.07.2025