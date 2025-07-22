Съдийските наряди за втория кръг на Първа лига

Съдийската комисия обяви нарядите за втория кръг на Първа лига. Кристиян Колев ще ръководи мача ЦСКА - Спартак Варна, а Станимир Тренчев ще е главен на Септември София - Левски.



25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.

Ботев (Враца) - Лудогорец

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Иван Захариев Вълчев

26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.

Берое - ЦСКА 1948

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Николай Йорданов Колев



26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.

ЦСКА - Спартак (Варна)

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов

СН: Никола Петров Джугански



27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.

Арда - Локомотив (София)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.

Черно море - Ботев (Пловдив)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Крумов Виделов



27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.

Септември - Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Георги Владимиров Игнатов



28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

Добруджа - Славия

ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Кольо Димитров Данев



28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

Монтана - Локомотив Пловдив

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Стоян Маринов Алексиев.