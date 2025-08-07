Новини
Тимъти Уеа премина в Олимпик Марсилия

7 Август, 2025 11:11

Футболистът отправи емоционално послание към феновете на Ювентус

Тимъти Уеа премина в Олимпик Марсилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американският национал Тимъти Уеа затвори една глава от своята футболна история, като се раздели с Ювентус и пое към ново приключение във Франция. След дълги месеци на догадки и слухове, 25-годишният флангови футболист официално облече екипа на Олимпик Марсилия, с което се завръща в познатата атмосфера на Лига 1.

Трансферът на Уеа е реализиран под формата на наем с опция за задължително откупуване, информира The Athletic. Това решение бележи завръщането му във френския елит, където преди години направи първите си стъпки с екипа на Пари Сен Жермен – вечния съперник на новия му клуб.

Марсилци не пропуснаха да приветстват новото си попълнение с топли думи и висока оценка за неговия характер: „Тимъти Уеа носи със себе си страст, която не заслепява, а озарява пътя му със скромност и решителност. Той е готов да изгради собствена легенда далеч от светлините на прожекторите. Добре дошъл в Марсилия, Тимъти!“, гласи официалното изявление на клуба.

В емоционално послание към феновете на „бианконерите“ Уеа не скри благодарността си: „Благодаря ви, че сбъднахте моята мечта“, написа той, с което се сбогува с привържениците на Ювентус.

По време на престоя си в Торино, американският национал изигра 60 срещи в Серия А, реализира пет попадения и демонстрира своята универсалност, заемайки различни позиции по крилото.

Кариерата му стартира в ПСЖ, но истинският пробив дойде с екипа на Лил, където през 2021 година стана част от сензационния шампионски състав.

Сега, облечен в синьо-бялата фланелка на Олимпик Марсилия, Уеа ще се стреми да помогне на отбора да прекъсне дългогодишната суша без титла – последният триумф на марсилци във френското първенство датира от 2010 година, а последният трофей е Купата на Лигата, спечелена преди 13 години.


