Тимъти Уеа премина в Олимпик Марсилия

Американският национал Тимъти Уеа затвори една глава от своята футболна история, като се раздели с Ювентус и пое към ново приключение във Франция. След дълги месеци на догадки и слухове, 25-годишният флангови футболист официално облече екипа на Олимпик Марсилия, с което се завръща в познатата атмосфера на Лига 1.

Трансферът на Уеа е реализиран под формата на наем с опция за задължително откупуване, информира The Athletic. Това решение бележи завръщането му във френския елит, където преди години направи първите си стъпки с екипа на Пари Сен Жермен – вечния съперник на новия му клуб.

Марсилци не пропуснаха да приветстват новото си попълнение с топли думи и висока оценка за неговия характер: „Тимъти Уеа носи със себе си страст, която не заслепява, а озарява пътя му със скромност и решителност. Той е готов да изгради собствена легенда далеч от светлините на прожекторите. Добре дошъл в Марсилия, Тимъти!“, гласи официалното изявление на клуба.

В емоционално послание към феновете на „бианконерите“ Уеа не скри благодарността си: „Благодаря ви, че сбъднахте моята мечта“, написа той, с което се сбогува с привържениците на Ювентус.

По време на престоя си в Торино, американският национал изигра 60 срещи в Серия А, реализира пет попадения и демонстрира своята универсалност, заемайки различни позиции по крилото.

Кариерата му стартира в ПСЖ, но истинският пробив дойде с екипа на Лил, където през 2021 година стана част от сензационния шампионски състав.

Сега, облечен в синьо-бялата фланелка на Олимпик Марсилия, Уеа ще се стреми да помогне на отбора да прекъсне дългогодишната суша без титла – последният триумф на марсилци във френското първенство датира от 2010 година, а последният трофей е Купата на Лигата, спечелена преди 13 години.

Born to the 𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐂𝐨𝐚𝐬𝐭, landed in the 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐄𝐚𝐬𝐭 🇺🇸🛬



Timothy Weah featuring le Peuple Bleu&Blanc 🔵⚪️ pic.twitter.com/tfx8qmf6Qa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2025