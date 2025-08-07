Новини
Тодор Неделев отново тренира

7 Август, 2025 13:22 359 0

  • ботев пловдив-
  • новини-
  • двубой -
  • локомотив софия-
  • тодор неделев-
  • тренира -
  • отбора

Полузащитникът ще е на разположение за мача на Ботев Пловдив с Локомотив София

Тодор Неделев отново тренира - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив получи отлични новини преди важния си домакински двубой срещу Локомотив София – звездният полузащитник Тодор Неделев отново тренира пълноценно с отбора. След като пропусна последния шампионатен мач срещу Арда Кърджали поради мускулна травма, капитанът на „жълто-черните“ вече е напълно възстановен и готов да се включи в битката за трите точки.

Възстановяването на Неделев идва в ключов момент за пловдивчани, които ще трябва да се справят без Андрей Йорданов и Ивелин Попов. Двамата футболисти ще изгледат от трибуните предстоящия мач, след като бяха изгонени с червени картони в драматичния двубой с Арда. Въпреки кадровите проблеми, завръщането на опитния халф вдъхва оптимизъм сред феновете на Ботев.

Сблъсъкът между Ботев Пловдив и столичните „железничари“ ще се проведе в неделя, 21:15 часа, на стадион „Христо Ботев“.


