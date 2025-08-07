Новини
Волейболните национали до 21г. с три победи преди Световното първенство

7 Август, 2025 14:04 310 0

Те постигнаха два успеха над Бразилия и един над Германия

Волейболните национали до 21г. с три победи преди Световното първенство - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националите ни по волейбол до 21 години завършиха с три победи контролите си преди Световното първенство във френския град Мец. Воденият от Венцислав Симеонов и Тодор Алексиев отбор надигра Бразилия с 3:1 и 3:0, а срещу Германия записа още една категорична победа – с чист резултат.

В контролите не участваха Жасмин Величков и централният блокировач Николай Николаев, които бяха ангажирани с националния отбор до 19 години. Те ще се присъединят към лагера на отбора в Самоков сед завръщането му от Франция. Кристиян Титрийски пропуска световното първенството заради контузия.

На предстоящото Световно първенство България е в група C заедно с Куба, Япония, Колумбия, Чехия и Бразилия. Първият мач на националите е срещу „Селесао“ – 21 август.


